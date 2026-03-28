Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Mart Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 28 Mart 2026 tarihinde dünya genelinde yatırımcılar için önemli bir konudur. Saat 10:00 itibarıyla piyasalar dikkat çekici bir artış göstermiştir. Gümüş ons fiyatı, alış değeri 3092.19 TL, satış değeri ise 3101.43 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %2.62’dir. Bu artış, gümüşün değerli madenler arasındaki önemini vurgulamaktadır. Aynı zamanda yatırımcıların ilgisinin arttığını göstermektedir. Yükselen fiyatların, talep artışı ve piyasalardaki dalgalanmalarla bağlantılı olduğu söylenebilir.

Gümüşün dolar cinsinden fiyatı da dikkat çekmektedir. Gümüş ons/dolar fiyatı, alış değeri 69.68 Dolar, satış değeri ise 69.74 Dolar olarak tespit edilmiştir. Günlük değişim yüzdesi %2.41 olarak hesaplanmıştır. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların gümüş fiyatları üzerindeki etkisini net bir şekilde göstermektedir.

Gümüş gram fiyatları açısından da güncel verilere göz atmak önemlidir. Gümüş gramı alış fiyatı 99.5103 TL, satış fiyatı ise 99.596 TL’dir. Günlük değişim yüzdesi %2.57 olarak kaydedilmiştir. Gümüş, hem yatırım aracı hem de endüstriyel kullanım alanları nedeniyle daha fazla ilgi görmektedir.

Gümüş fiyatlarında gözlemlenen bu olumlu değişimler, yatırımcılar için dikkatli izlenmesi gereken bir durumu ifade etmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, gümüş fiyatları üzerinde etkilidir. Bu durum, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı olmaktadır. 28 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş, güvenli bir liman ve kazanç sağlama potansiyeli taşıyan bir yatırım aracı olarak dikkat çekmektedir.