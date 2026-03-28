FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Mart Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 28 Mart 2026 tarihinde yatırımcıların odağı haline geldi. Piyasalardaki artış, gümüş ons fiyatının 3101.43 TL ile %2.62 oranında yükselmesiyle dikkat çekti. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, gümüşün değerini artırırken, talep de yükseldi. Güncel veriler, gümüş gram fiyatlarının 99.596 TL olduğunu gösteriyor. Bu gelişmeler, gümüşü güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkarıyor ve yatırım stratejilerini etkiliyor.

Cansu Çamcı

Gümüş fiyatları, 28 Mart 2026 tarihinde dünya genelinde yatırımcılar için önemli bir konudur. Saat 10:00 itibarıyla piyasalar dikkat çekici bir artış göstermiştir. Gümüş ons fiyatı, alış değeri 3092.19 TL, satış değeri ise 3101.43 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %2.62’dir. Bu artış, gümüşün değerli madenler arasındaki önemini vurgulamaktadır. Aynı zamanda yatırımcıların ilgisinin arttığını göstermektedir. Yükselen fiyatların, talep artışı ve piyasalardaki dalgalanmalarla bağlantılı olduğu söylenebilir.

Gümüşün dolar cinsinden fiyatı da dikkat çekmektedir. Gümüş ons/dolar fiyatı, alış değeri 69.68 Dolar, satış değeri ise 69.74 Dolar olarak tespit edilmiştir. Günlük değişim yüzdesi %2.41 olarak hesaplanmıştır. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların gümüş fiyatları üzerindeki etkisini net bir şekilde göstermektedir.

Gümüş gram fiyatları açısından da güncel verilere göz atmak önemlidir. Gümüş gramı alış fiyatı 99.5103 TL, satış fiyatı ise 99.596 TL’dir. Günlük değişim yüzdesi %2.57 olarak kaydedilmiştir. Gümüş, hem yatırım aracı hem de endüstriyel kullanım alanları nedeniyle daha fazla ilgi görmektedir.

Gümüş fiyatlarında gözlemlenen bu olumlu değişimler, yatırımcılar için dikkatli izlenmesi gereken bir durumu ifade etmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, gümüş fiyatları üzerinde etkilidir. Bu durum, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı olmaktadır. 28 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş, güvenli bir liman ve kazanç sağlama potansiyeli taşıyan bir yatırım aracı olarak dikkat çekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine dev zam geldi, tabela yine değişti! Motorin 75 TL'ye ulaştıMotorine dev zam geldi, tabela yine değişti! Motorin 75 TL'ye ulaştı
Bakan Kurum, BM'de 100'den fazla ülkenin temsilcilerine Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlattıBakan Kurum, BM'de 100'den fazla ülkenin temsilcilerine Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlattı

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.