Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Mayıs Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 28 Mayıs 2026 tarihinde yatırımcıların ve madencilik sektörünün dikkatini çekti. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 3359.06 TL, satışta 3362.43 TL seviyelerinde işlem gördü. Günlük değişim yüzdesi -1.9 olarak kaydedildi. Bu düşüş, piyasa koşulları ve döviz hareketlerine bağlı olarak gümüş talebindeki dalgalanmaları yansıtıyor.

Gümüş onsun dolar karşısındaki değeri de önem taşıyor. Aynı saatte gümüş onsun alış fiyatı 73.19 Dolar, satış fiyatı ise 73.26 Dolar olarak belirlendi. Bu değerlerin günlük değişim yüzdesi -1.88 oldu. Dolar karşısındaki bu gerileme, uluslararası piyasalarda gümüş alım satımında etkili oluyor.

Gümüş gram fiyatları da ilgi çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı alışta 108.0112 TL, satışta ise 108.1145 TL seviyelerini gördü. Günlük değişim yüzdesi -1.89 olarak kaydedildi. Gümüşün diğer değerli metallerle piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmesi, yatırımcıların durumu dikkatle izlemelerini sağlıyor.

Tüm bu veriler, gümüşün piyasalardaki hareketini anlamak açısından önem taşıyor. Gümüş fiyatlarının gelecekteki seyri, ekonomik göstergeler ile jeopolitik gelişmelere göre şekillenecek. Yatırımcılar için bu sürecin dikkatle takip edilmesi gerekecek.