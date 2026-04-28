Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Nisan Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

28 Nisan 2026 tarihinde gümüş piyasalarında dikkat çekici bir düşüş gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatları, alışta 3295.55 TL, satışta ise 3299.12 TL seviyelerinde. Günlük değişim oranı -2.99 olarak kaydedildi. Aynı zamanda gümüş gram fiyatları da düşüş gösterdi. Yatırımcılar, bu olumsuz tablodan etkilenerek kısa vadeli stratejilerini gözden geçirmeli. Ekonomik koşullardaki belirsizlikler ve piyasa dinamikleri, gümüş talebini doğrudan etkiliyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Gümüş piyasalarında 28 Nisan 2026 tarihinde dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3295.55 TL, satışta ise 3299.12 TL olarak belirlenmiş. Bu rakam, günlük değişim yüzdesinde -2.99'luk bir kayba işaret ediyor. Gümüş yatırımı yapanlar, kısa vadeli stratejileri gözden geçirmeli.

Gümüş ons/dolar paritesi de benzer bir olumsuz tablo sergiliyor. Alış fiyatı 73.16 dolar, satış fiyatı ise 73.22 dolar olarak kaydedildi. Buradaki değişim oranı % -3.05 olarak belirlendi. Dolar bazında gümüş ticareti yapan yatırımcılar, bu düşüşü uluslararası piyasalardaki risk algısındaki değişimlerle ilişkilendirebilir.

Gümüş gram fiyatları ise Türkiye içindeki önemli bir göstergedir. Güncel verilere göre, gram gümüş alış fiyatı 105.9658 TL, satış fiyatı ise 106.0527 TL olarak belirlenmiş. Buradaki günlük değişim yüzdesi -3.01 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüşün yatırım aracı olarak cazibesinin azalabileceğini gösteriyor.

Gümüş piyasalarındaki bu düşüşler, dünya ekonomik koşullarıyla ilişkilidir. Yatırımcıların risk iştahları bu durumdan etkileniyor. Gümüş gibi değerli metaller, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak talep görür. Ancak, ekonomik iyileşme dönemlerinde arz baskısı yaşayabilirler.

Tüm bu gelişmeler ışığında, gümüş yatırımcıları piyasa dinamiklerini dikkatle izlemeli. Portföylerini buna göre yeniden değerlendirmeleri önem arz ediyor. Gelişen ekonomik veriler ve dünya genelindeki politik eğilimler, gümüş fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Krediye ulaşım azalınca satışlar yavaşladı!Krediye ulaşım azalınca satışlar yavaşladı!

En Çok Okunan Haberler
CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

