Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Nisan Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 28 Nisan 2026 tarihinde dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3295.55 TL, satışta ise 3299.12 TL olarak belirlenmiş. Bu rakam, günlük değişim yüzdesinde -2.99'luk bir kayba işaret ediyor. Gümüş yatırımı yapanlar, kısa vadeli stratejileri gözden geçirmeli.

Gümüş ons/dolar paritesi de benzer bir olumsuz tablo sergiliyor. Alış fiyatı 73.16 dolar, satış fiyatı ise 73.22 dolar olarak kaydedildi. Buradaki değişim oranı % -3.05 olarak belirlendi. Dolar bazında gümüş ticareti yapan yatırımcılar, bu düşüşü uluslararası piyasalardaki risk algısındaki değişimlerle ilişkilendirebilir.

Gümüş gram fiyatları ise Türkiye içindeki önemli bir göstergedir. Güncel verilere göre, gram gümüş alış fiyatı 105.9658 TL, satış fiyatı ise 106.0527 TL olarak belirlenmiş. Buradaki günlük değişim yüzdesi -3.01 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüşün yatırım aracı olarak cazibesinin azalabileceğini gösteriyor.

Gümüş piyasalarındaki bu düşüşler, dünya ekonomik koşullarıyla ilişkilidir. Yatırımcıların risk iştahları bu durumdan etkileniyor. Gümüş gibi değerli metaller, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak talep görür. Ancak, ekonomik iyileşme dönemlerinde arz baskısı yaşayabilirler.

Tüm bu gelişmeler ışığında, gümüş yatırımcıları piyasa dinamiklerini dikkatle izlemeli. Portföylerini buna göre yeniden değerlendirmeleri önem arz ediyor. Gelişen ekonomik veriler ve dünya genelindeki politik eğilimler, gümüş fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.