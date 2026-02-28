FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Şubat Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 28 Şubat 2026 itibarıyla yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Gümüşün ons fiyatı 4119.79 TL alış ve 4125.62 TL satış ile işlem görmekte. Gün içinde %5.74'lük artış, gümüşe talebin yükseldiğini gösteriyor. Ayrıca, gram fiyatı 132.4786 TL alış ve 132.5775 TL satışla işlem görüyor. Yüksek değişim oranları, gümüş yatırımcıları için fırsat ve riskler barındırıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde gümüş, güvenli bir liman işlevi görüyor.

Gümüş fiyatları, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yatırımcılar ve piyasalar için önemli bir gösterge. Saat 10:00’da kaydedilen verilere göre, gümüşün ons fiyatı 4119.79 TL alış ve 4125.62 TL satış değerleriyle işlem görmekte. Gümüşün ons fiyatında gün içinde %5.74'lük bir artış gerçekleşti. Bu durum, piyasalarda gümüşe olan talebin arttığını gösteriyor.

Gümüşün ons/dolar fiyatı ise dikkat çekici. Alış fiyatı 93.79 Dolar, satış fiyatı ise 93.86 Dolar olarak belirlendi. Bu veriler ışığında gümüş ons/dolar fiyatında günlük değişim yüzdesi %5.61 olarak kaydedildi. Dolardaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar için bu değerlerin izlenmesi kritik önem taşıyor.

Gümüşün gram fiyatı da yüksek. Alış fiyatı 132.4786 TL, satış fiyatı ise 132.5775 TL olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %5.73 düzeyinde gerçekleşti. Bu yüksek değişim oranları, gümüş yatırımcıları için fırsatlar sunuyor. Ancak aynı zamanda riskleri de beraberinde getiriyor.

28 Şubat 2026 tarihinde gümüş fiyatlarındaki bu ciddi artışlar dikkat çekti. Piyasalarda gümüşe olan güçlü talep ve potansiyel yatırım hareketlerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların bu bilgileri göz önünde bulundurması önemli. Stratejilerini böyle belirlemeleri, gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmeleri açısından faydalı olacaktır. Gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman işlevi görmeye devam ediyor.

