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Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Haziran Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

29 Haziran 2026 tarihinde gümüş fiyatları yatırımcılar için kritik veriler sunuyor. Gümüş onsunun alış fiyatı 2737.24 TL iken, satış fiyatı 2740.43 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.69 olarak hesaplandı. Dolar bazında gümüş alış fiyatı 58.67 Dolar, satış fiyatı ise 58.73 Dolar seviyelerini gördü. Ekonomik göstergeler ve piyasa belirsizlikleri bu değer kaybını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Haziran Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 29 Haziran 2026 tarihinde yatırımcılar için önemli veriler sunmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş onsunun alış değeri 2737.24 TL'dir. Ayrıca, satış değeri 2740.43 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi ise -0.69 olarak hesaplanmıştır. Bu durum, gümüş değerinde bir düşüş yaşandığını göstermektedir. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Gümüş onsunun dolar karşılığında da önemli veriler bulunmaktadır. Alış fiyatı 58.67 Dolar'dır. Satış fiyatı ise 58.73 Dolar olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.76 olarak belirlendi. Bu veriler, uluslararası gümüş fiyatlarından etkilenmektedir. Dolar bazındaki gümüş fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Gümüş gram fiyatları da yatırımcılar için önemlidir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı alışta 87.9783 TL'dir. Satışta ise 88.0683 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesinin -0.76 olması gram gümüş fiyatlarında da benzer bir düşüş olduğunu göstermektedir.

Gümüş piyasasındaki düşüş bir dizi faktörden kaynaklanabilir. Ekonomik göstergeler, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yatırımcı psikolojisi bu faktörler arasındadır. Yatırımcıların bu verileri göz önünde bulundurması önemlidir. Alım-satım kararlarını daha dikkatli bir şekilde yönlendirmeleri gerekmektedir. Uzun vadeli yatırım düşünenler için yeni fırsatlar doğabilir. Kısa vadeli işlem yapacak olanlar ise piyasa hareketliliğine dikkat etmelidir.

29 Haziran 2026 tarihli gümüş fiyatları, değer kaybı yaşarken dikkat edilmesi gereken faktörler sunmaktadır. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler yatırımcıların gümüşe yönelik ilgisini etkileyecektir. Ekonomik veriler ve piyasa koşulları bu konuda belirleyici olacaktır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Haziran Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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