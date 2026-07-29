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Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Temmuz Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

29 Temmuz 2026 tarihi gümüş piyasalarında dikkat çekici gelişmelere sahne oluyor. Gümüşün ons ve gram fiyatları artış gösterirken, yatırımcıların ilgisi artıyor. Gümüş ons/dolar fiyatları ise uluslararası piyasalardaki dalgalanmayı yansıtıyor. Günlük değişim yüzdeleri yatırımcılara fırsatlar sunarken, gümüş güvenli bir liman olarak görünmeye devam ediyor. Piyasa dinamiklerini takip etmek, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Temmuz Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasalarında Güncel Durum: 29 Temmuz 2026

29 Temmuz 2026 tarihinde gümüş piyasaları oldukça hareketli. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 2753,03 TL alış, 2755,97 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi %1,78 olarak kaydedildi. Bu artış, gümüş yatırımcılarının ilgisini artırıyor. Piyasalardaki dalgalanmanın bir göstergesi oluyor.

Gümüşün dolara olan güncel fiyatları da dikkat çekici. Gümüş ons/dolar kategorisinde 58,09 dolarlık alış, 58,14 dolarlık satış seviyeleri mevcut. Günlük değişim yüzdesi %1,72. Gümüş ons fiyatının dolar bazında izlenmesi önemli. Uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve döviz kurlarına etki ediyor.

Gümüş gram fiyatları hareketli. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı 88,5191 TL alış, 88,5953 TL satış fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu kategoride günlük değişim yüzdesi %1,76 olarak belirlenmiş. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, metalin yatırım aracı olarak popülaritesini gösteriyor.

Gümüş piyasalarındaki hareketlilik yatırımcıların ilgisini artırıyor. Kısa vadeli işlemlerde fırsatlar sunuyor. Gümüş, tarihsel olarak güvenli bir liman olarak görülüyor. Piyasalardaki belirsizlikler arttığında sıkça tercih ediliyor. Bugün de gümüş alım-satımındaki değişimler yatırımcıların karar alma süreçlerini etkiliyor.

29 Temmuz 2026 tarihi için gümüş piyasalarındaki fiyat artışları önemli. Günlük değişim yüzdeleri, yatırımcılar için takip noktası oluşturuyor. Piyasalardaki dinamikler, gümüşün stratejik bir yatırım aracı olarak önemini artırıyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları ve piyasa trendlerini izlemeleri büyük önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Temmuz Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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