Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Nisan Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasalarında Dikkat Çeken Artışlar

30 Nisan 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir artış göstermiştir. Sabah saat 10:00'da gümüş ons fiyatları 3293.87 TL alış ve 3296.38 TL satış seviyesindeydi. Bu değerler, günlük değişimde %2.41'lik bir artış göstermektedir.

Gümüş ons / dolar paritesi güncel verilere göre değerlendirildiğinde, alış fiyatı 72.90 dolar, satış fiyatı ise 72.95 dolardır. Bu değerlerin yerel para birimindeki karşılıkları incelendiğinde, dolardaki dalgalanmalar önemli bir etki yaratmaktadır. Global piyasalardaki gelişmeler de yatırımcılar için belirleyici olmaya devam etmektedir.

Gümüş gram cinsinden bakıldığında, alış fiyatı 105.902 TL, satış fiyatı ise 105.9747 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı %2.39 olarak kaydedilmiştir.

Gümüş fiyatları, 30 Nisan 2026 tarihinde önemli bir artış kaydetmiştir. Önümüzdeki günlerde gümüş fiyatlarının seyrini belirleyecek faktörler uluslararası ekonomik durum, enflasyon oranları ve genel belirsizliklerdir.