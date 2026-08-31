Bugünkü gümüş fiyatı! 31 Ağustos Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı alışta 3216.34 TL, satışta ise 3219.86 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %0.51. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Gümüşün ons/dolar karşısındaki değeri de dikkate değer. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 66.64 dolar. Satış fiyatı ise 66.71 dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi ise %0.45 seviyesinde. Bu durum, uluslararası piyasalardaki gümüşün değer artışını teyit ediyor.

Gümüş gram fiyatları, yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 103.4 TL. Satış fiyatı ise 103.5086 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi %0.52. Bu veriler, gümüş yatırımlarının Türk Lirası üzerinden değerlendirilmesinin önemini vurguluyor.

Gümüş fiyatlarının genel olarak yükseldiği görülüyor. Günlük değişimlerde de ufak artışlar kaydediliyor. Gümüş, yerel ve uluslararası piyasalarda önemli bir değer saklama aracı olmaya devam ediyor. Bu nedenle piyasa hareketleri dikkatle izlenmeli. Stratejik yatırımlar yapılması gerektiği unutulmamalıdır.