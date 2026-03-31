Bugünkü gümüş fiyatı! 31 Mart Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasındaki Son Gelişmeler

31 Mart 2026 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir yükseliş göstermektedir. Saat 10.00 itibarıyla, gümüş ons fiyatları alışta 3205,76 TL, satışta 3209,46 TL'dir. Bu, günlük değişim yüzdesinin %2.97 olduğu anlamına gelmektedir. Gümüş ons fiyatlarının artması, piyasalardaki volatiliteye bağlıdır. Ayrıca, ekonomik belirsizliklerin etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Gümüş onsunun dolara karşı fiyatı önemlidir. 31 Mart 2026 tarihinde gümüş ons/dolar alış fiyatı 72,08 dolardır. Satış fiyatı ise 72,15 dolara yükselmiştir. Bu rakam, günlük değişim yüzdesinin %2.9 olduğunu göstermektedir. Dolar bazındaki hareketler, gümüşün uluslararası piyasalardaki talebine bağlıdır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır.

Gümüş gram fiyatları da artış sergilemektedir. Alış fiyatı 103,0745 TL, satış fiyatı ise 103,1746 TL'dir. Günlük değişim yüzdesi burada da %2.97 olarak kaydedilmiştir.

Günlük gümüş fiyatlarındaki bu seyir, yatırımcıların alım-satım kararını etkileyebilir. Piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik veriler, gümüş üzerinde etkili olmaktadır. Bu etkiler, önümüzdeki günlerde yatırım stratejilerini belirlemede önemli bir rol oynayacaktır.