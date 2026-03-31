Bugünkü gümüş fiyatı! 31 Mart Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla dikkat çeken bir yükseliş gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatları alışta 3205,76 TL, satışta ise 3209,46 TL seviyelerine ulaştı. Günlük değişim yüzdesi %2.97 olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatları da artış gösterdi ve alış fiyatı 103,0745 TL'ye yükseldi. Ekonomik belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların alım-satım kararlarını etkiliyor.

Gümüş Piyasasındaki Son Gelişmeler

31 Mart 2026 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir yükseliş göstermektedir. Saat 10.00 itibarıyla, gümüş ons fiyatları alışta 3205,76 TL, satışta 3209,46 TL'dir. Bu, günlük değişim yüzdesinin %2.97 olduğu anlamına gelmektedir. Gümüş ons fiyatlarının artması, piyasalardaki volatiliteye bağlıdır. Ayrıca, ekonomik belirsizliklerin etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Gümüş onsunun dolara karşı fiyatı önemlidir. 31 Mart 2026 tarihinde gümüş ons/dolar alış fiyatı 72,08 dolardır. Satış fiyatı ise 72,15 dolara yükselmiştir. Bu rakam, günlük değişim yüzdesinin %2.9 olduğunu göstermektedir. Dolar bazındaki hareketler, gümüşün uluslararası piyasalardaki talebine bağlıdır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır.

Gümüş gram fiyatları da artış sergilemektedir. Alış fiyatı 103,0745 TL, satış fiyatı ise 103,1746 TL'dir. Günlük değişim yüzdesi burada da %2.97 olarak kaydedilmiştir.

Günlük gümüş fiyatlarındaki bu seyir, yatırımcıların alım-satım kararını etkileyebilir. Piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik veriler, gümüş üzerinde etkili olmaktadır. Bu etkiler, önümüzdeki günlerde yatırım stratejilerini belirlemede önemli bir rol oynayacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

