Bugünkü gümüş fiyatı! 7 Nisan Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 7 Nisan 2026’da dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Gümüşün ons fiyatı 3224.11 TL, gram fiyatı ise 103.6704 TL olarak belirlendi. Ekonomik belirsizlik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarına etki eden önemli faktörler. Alım-satım yapan yatırımcılar, bu gelişmeleri yakından izlemeli. Dolar bazında gümüşün değeri 72.29 Dolar seviyelerine düştü. Piyasalardaki bu değişimler, yatırım stratejilerini şekillendirmekte.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gümüş fiyatları, 7 Nisan 2026 tarihinde yatırımcılar için dikkat çekici bir gelişim gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla Gümüş Ons, alış fiyatı 3224.11 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 3228.63 TL oldu. Günlük değişim yüzdesi % -0.52 olarak kaydedildi. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizliklerin bir göstergesi. Ayrıca olası ekonomik dalgalanmalar da etki ediyor. Gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman kabul edilir. Ancak bu dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir.

Gümüşün ons/dolar fiyatı, alışta 72.29 Dolar seviyesine ulaştı. Satışta ise 72.37 Dolar olarak belirlendi. Bu kategoride günlük değişim yüzdesi % -0.6 oldu. Dolar bazında yaşanan düşüşler, döviz kurlarındaki değişikliklerle ilişkilendirilebilir. Yatırımcılar, gümüşün değerinin TL ve Dolar cinsinden nasıl etkilendiğini izlemeye devam ediyor.

Gümüş gram fiyatında ise, alış 103.6704 TL, satış 103.7852 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi % -0.51 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatındaki bu düşüş, dikkat edilmesi gereken bir durum ortaya koyuyor. Gümüş gram ile yapılan alım-satımlar, yerel piyasalardaki faktörlerden etkilenmektedir.

7 Nisan 2026'daki gümüş fiyatları, piyasalarda önemli bir gerileme gösterdi. Gümüşün ons, dolar ve gram fiyatları arasındaki dalgalanmalar, piyasa trendlerini etkiliyor. Yatırımcıların bu durumu dikkatle takip etmesi gerekiyor. Ekonomik belirsizliğin sürdüğü günlerde gümüş gibi değerli metallerin fiyatları, yatırım stratejilerinde önemli rol oynuyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

