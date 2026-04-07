Bugünkü gümüş fiyatı! 7 Nisan Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 7 Nisan 2026 tarihinde yatırımcılar için dikkat çekici bir gelişim gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla Gümüş Ons, alış fiyatı 3224.11 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 3228.63 TL oldu. Günlük değişim yüzdesi % -0.52 olarak kaydedildi. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizliklerin bir göstergesi. Ayrıca olası ekonomik dalgalanmalar da etki ediyor. Gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman kabul edilir. Ancak bu dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir.

Gümüşün ons/dolar fiyatı, alışta 72.29 Dolar seviyesine ulaştı. Satışta ise 72.37 Dolar olarak belirlendi. Bu kategoride günlük değişim yüzdesi % -0.6 oldu. Dolar bazında yaşanan düşüşler, döviz kurlarındaki değişikliklerle ilişkilendirilebilir. Yatırımcılar, gümüşün değerinin TL ve Dolar cinsinden nasıl etkilendiğini izlemeye devam ediyor.

Gümüş gram fiyatında ise, alış 103.6704 TL, satış 103.7852 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi % -0.51 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatındaki bu düşüş, dikkat edilmesi gereken bir durum ortaya koyuyor. Gümüş gram ile yapılan alım-satımlar, yerel piyasalardaki faktörlerden etkilenmektedir.

7 Nisan 2026'daki gümüş fiyatları, piyasalarda önemli bir gerileme gösterdi. Gümüşün ons, dolar ve gram fiyatları arasındaki dalgalanmalar, piyasa trendlerini etkiliyor. Yatırımcıların bu durumu dikkatle takip etmesi gerekiyor. Ekonomik belirsizliğin sürdüğü günlerde gümüş gibi değerli metallerin fiyatları, yatırım stratejilerinde önemli rol oynuyor.