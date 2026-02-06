Gümüş için dev banka tahminini açıkladı

Ocak ayında ons başına 121,7 dolarla tarihi zirveyi gören gümüşte satış dalgası derinleşti. Rekor ralli ile yatırımcısını heyecanlandıran gümüş, zirveden gelen satışların ardından hızla gerilerken sabahın erken saatlerinde 65 doların altını test etti. Bu rakamla son 1,5 ayın en düşük seviyesini gören gümüşte değer kaybı yüzde 35'i aştı.

Gümüş, geçen hafta yüzde 18'lik düşüşle son 15 yılın en sert haftalık gerilemesini kaydederken bu hafta da yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.

RİSKTEN KAÇIŞ SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Uzmanlara göre küresel risk iştahındaki zayıflama gümüş üzerindeki baskıyı artırırken hisse senetleri ve kripto varlıklardaki sert satışlar genel risk algısını bozuyor. Analistler bu ortamda altının görece dayanıklı kaldığını ancak gümüşün riskten kaçış nedeniyle çok daha sert satışlara maruz kaldığını belirtiyor.

DEV BANKADAN KRİTİK TAHMİN

JP Morgan da yayımladığı notta, gümüşün yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde daha sert düzeltmelere yol açtığını vurgularken, kısa vadede 75-80 dolar bandında daha güçlü bir taban oluşabileceğini, 2026'da ise 90 dolara doğru toparlanma ihtimali olabileceğini belirtti.

GÜMÜŞ NEDEN DÜŞTÜ?

Gümüşteki sert satış dalgası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh'ı gündeme getirmesiyle hız kazandı. Daha az güvercin bir isim olarak görülen Warsh beklentisi, doları güçlendirirken değerli metaller üzerinde baskı yarattı. Buna ek olarak İran ile ABD arasındaki gerilimin geçici olarak yumuşaması, güvenli liman talebini azalttı. Jeopolitik risk algısındaki bu düşüş, altınla birlikte gümüşte de satışları derinleştirdi.