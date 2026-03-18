Gümüşte Fed etkisi! Son 1 ayın en düşük rakamlarını gördü

Gümüş fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatlar, son 1 ayın en düşük fiyatlarını gördü.Fed faiz kararı öncesinde artan tedirginlik ve güçlü dolar beklentisi gümüş fiyatları üzerinde baskı yaratırken, ons gümüş 79-80 dolar bandında işlem görüyor.

Begüm Özkaynak

Küresel piyasalarda gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde baskı altında kalmaya devam ediyor. Ons gümüş, son işlemlerde 79-80 dolar bandında hareket ederken, yaklaşık 79,5 dolar seviyesine kadar geriledi. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri değerli metaller üzerinde satış baskısı yaratırken, yatırımcılar Fed’den gelecek mesajlara odaklanmış durumda.

FED VE DOLAR ETKİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Piyasalarda faizlerin yüksek kalmaya devam edeceğine yönelik beklentiler, altınla birlikte gümüş fiyatlarını da aşağı yönlü etkiliyor. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki güçlenme, değerli metallere olan talebi sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER DESTEK SAĞLIYOR

Öte yandan Orta Doğu’da devam eden ABD–İsrail–İran gerilimi, güvenli liman talebini canlı tutarak gümüş fiyatlarını destekliyor. Ancak mevcut piyasa koşullarında bu etkinin sınırlı kaldığı ve faiz baskısının daha belirleyici olduğu görülüyor.

KISA VADEDE DALGALANMA SÜREBİLİR

Analistler, gümüş fiyatlarında kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. Fed'in faiz kararı ve küresel piyasalardaki risk iştahının, gümüşün yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Gümüş fiyatlarında son durum

Ons gümüş yazım saati 14.23 itibarıyla yüzde 0,28 yükselişle 79,56 dolar seviyesinde bulunuyor.

Fed Emtia Gümüş
İsrailli Bakan Katz: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Kapıda not, içeride boş kasa

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

