FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarında yaşanan dalgalanmaları değerlendirerek yatırımcılara uyarılarda bulundu. Memiş, 2027 ve 2028'in şampiyonunu açıkladı

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı
Cansu Çamcı

Katıldığı canlı yayında altının geçen haftayı düşüşle kapatmasının ardından yeni haftaya da belirsizlikle başladığını belirten İslam Memiş, asıl büyük hareketliliğin gümüş cephesinde yaşandığına dikkat çekti.

"BİR ELİNİZE GÜMÜŞ ALIYORSANIZ, DİĞER ELİNİZE SABRI ALACAKSINIZ"

Yatırımcılara "Bir elinize gümüşü alıyorsanız, diğer elinize sabrı alacaksınız" diyerek seslenen uzman isim, ezber bozan getiri rakamlarını paylaştı.

"SON 5 YILIN GERÇEK ŞAMPİYONU GÜMÜŞ"

Toplumda altın yatırımına karşı büyük bir sevgi olduğunu ancak rakamların farklı bir gerçeği ortaya koyduğunu ifade eden İslam Memiş, son 5 yıllık süreç incelendiğinde gümüşün altından daha fazla kazandırdığını vurguladı.

İslam Memiş son 5 yılın gerçek şampiyonu diyerek açıkladı 1

2025 yılı verilerinden çarpıcı örnekler veren analist, gram altının yıllık getirisi yüzde 110 seviyesindeyken, gram gümüşün yatırımcısına yüzde 200 kazanç sağladığını belirtti.

İslam Memiş son 5 yılın gerçek şampiyonu diyerek açıkladı 2

Benzer şekilde ons altın yüzde 87 değer kazanırken, ons gümüşün yüzde 150’lik bir getiri oranına ulaştığını hatırlatarak gümüşün sadece bir takı maddesi değil, güçlü bir yatırım aracı olduğunun altını çizdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

PİYASALARDA NELER OLUYOR?

Son iki haftadır gümüş piyasasında yatırımcıyı heyecanlandıran çok ilginç hareketlerin yaşandığını ifade eden Memiş, altın-gümüş rasyosunun sert bir şekilde 63 seviyesinden 53 seviyesine gerilediğini aktardı.

İslam Memiş son 5 yılın gerçek şampiyonu diyerek açıkladı 3

Bu durumun gümüş fiyatlarında zirveleri beraberinde getirdiğini belirten uzman, ons tarafta 88 dolar, gram tarafta ise 127 lira seviyelerinin görüldüğünü söyledi.

Ancak cuma günü yaşanan yüzde 9'luk kar satışlarıyla birlikte gram gümüşün 111 liraya, ons gümüşün ise 76 dolara gerilediğini ve yeni haftada da piyasanın bu seviyelerde yatay seyrettiğini ekledi.

Memiş açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Orta ve uzun vadede gümüşün gideceği yollar var. Mesela Mart ayında dip seviyeleri gördük. Burada 61 dolar seviyesi vardı. 87 lira seviyesi vardı. Bu fırsatı kaçıranlar aslında fırsat çok da kaçmadı. Beklentimiz o yönde. Yine bu yıl sonuna kadar 96 dolar 145- 150 lira seviyesi yine hedef konumunda. Ama 2027 ve 2028 yılının şampiyonu kim olur derseniz ben kişisel öngörümü yine gümüş tarafından değerlendiririm"

İslam Memiş son 5 yılın gerçek şampiyonu diyerek açıkladı 4

YÜKSEKTEN ALANLAR NE YAPMALI?

Ocak ayında gram gümüşün 182 lira, onsun ise 122 dolar seviyelerine çıkarak "köpük ve balon" fiyatlamalara ulaştığını, o dönemde vatandaşları uyardıklarını belirten İslam Memiş, zirveden alım yapıp şu an terste kalan yatırımcılara "sabır" tavsiye etti. Jeopolitik gerilimler ve savaş etkisiyle değerli madenlerin baskı altında kaldığını ancak bu durumun kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, beklentilerini şu sözlerle aktardı:

İslam Memiş son 5 yılın gerçek şampiyonu diyerek açıkladı 5

"Sabırla alakalı problemi olmayan yatırımcılar. Çünkü gümüşün şöyle bir özelliği var. Sabırlı olacaksınız. Gümüş altına kıyasa çok sert hareketler sergileyebilir. Bekler, bekler, bekler. Böyle bir haftada altını tahtından edebilir. Böyle bir hareket yapıyor. O yüzden sabırlı olan yatırımcılar uzun vadede gümüş tarafıyla ilgilenmeli.

Yine bu yıl sonuna kadar 96 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa tekrar 106 dolar seviyesi var. Ama ocak ayındaki rakamlar görülür mü? Biraz temkinliyiz, biraz erken ama beklemek bence en mantıklısı"

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nisanda konut fiyatı en çok yükselen il belli olduNisanda konut fiyatı en çok yükselen il belli oldu
26 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 26 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.563,91
6.564,80
% -0.06
10:48
Ons Altın / TL
204.229,12
204.280,68
% -0.02
11:03
Ons Altın / USD
4.479,20
4.479,81
% -0.06
11:03
Çeyrek Altın
10.502,25
10.733,45
% -0.06
10:48
Yarım Altın
20.938,86
21.466,90
% -0.06
10:48
Ziynet Altın
42.009,00
42.802,50
% -0.06
10:48
Cumhuriyet Altını
43.915,00
44.586,00
% -1.24
16:59
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş İslam Memiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Reha Muhtar'ın son hali konuşuluyor! Yorum yağdı

Reha Muhtar'ın son hali konuşuluyor! Yorum yağdı

Altında düşüş: Son 2 ayın dibini gördü 'İvme kaybediyor'

Altında düşüş: Son 2 ayın dibini gördü 'İvme kaybediyor'

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.