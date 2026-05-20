İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

Katıldığı canlı yayında altının geçen haftayı düşüşle kapatmasının ardından yeni haftaya da belirsizlikle başladığını belirten İslam Memiş, asıl büyük hareketliliğin gümüş cephesinde yaşandığına dikkat çekti.

"BİR ELİNİZE GÜMÜŞ ALIYORSANIZ, DİĞER ELİNİZE SABRI ALACAKSINIZ"

Yatırımcılara "Bir elinize gümüşü alıyorsanız, diğer elinize sabrı alacaksınız" diyerek seslenen uzman isim, ezber bozan getiri rakamlarını paylaştı.

"SON 5 YILIN GERÇEK ŞAMPİYONU GÜMÜŞ"

Toplumda altın yatırımına karşı büyük bir sevgi olduğunu ancak rakamların farklı bir gerçeği ortaya koyduğunu ifade eden İslam Memiş, son 5 yıllık süreç incelendiğinde gümüşün altından daha fazla kazandırdığını vurguladı.

2025 yılı verilerinden çarpıcı örnekler veren analist, gram altının yıllık getirisi yüzde 110 seviyesindeyken, gram gümüşün yatırımcısına yüzde 200 kazanç sağladığını belirtti.

Benzer şekilde ons altın yüzde 87 değer kazanırken, ons gümüşün yüzde 150’lik bir getiri oranına ulaştığını hatırlatarak gümüşün sadece bir takı maddesi değil, güçlü bir yatırım aracı olduğunun altını çizdi.

PİYASALARDA NELER OLUYOR?

Son iki haftadır gümüş piyasasında yatırımcıyı heyecanlandıran çok ilginç hareketlerin yaşandığını ifade eden Memiş, altın-gümüş rasyosunun sert bir şekilde 63 seviyesinden 53 seviyesine gerilediğini aktardı.

Bu durumun gümüş fiyatlarında zirveleri beraberinde getirdiğini belirten uzman, ons tarafta 88 dolar, gram tarafta ise 127 lira seviyelerinin görüldüğünü söyledi.

Ancak cuma günü yaşanan yüzde 9'luk kar satışlarıyla birlikte gram gümüşün 111 liraya, ons gümüşün ise 76 dolara gerilediğini ve yeni haftada da piyasanın bu seviyelerde yatay seyrettiğini ekledi.

Memiş açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Orta ve uzun vadede gümüşün gideceği yollar var. Mesela Mart ayında dip seviyeleri gördük. Burada 61 dolar seviyesi vardı. 87 lira seviyesi vardı. Bu fırsatı kaçıranlar aslında fırsat çok da kaçmadı. Beklentimiz o yönde. Yine bu yıl sonuna kadar 96 dolar 145- 150 lira seviyesi yine hedef konumunda. Ama 2027 ve 2028 yılının şampiyonu kim olur derseniz ben kişisel öngörümü yine gümüş tarafından değerlendiririm"

YÜKSEKTEN ALANLAR NE YAPMALI?

Ocak ayında gram gümüşün 182 lira, onsun ise 122 dolar seviyelerine çıkarak "köpük ve balon" fiyatlamalara ulaştığını, o dönemde vatandaşları uyardıklarını belirten İslam Memiş, zirveden alım yapıp şu an terste kalan yatırımcılara "sabır" tavsiye etti. Jeopolitik gerilimler ve savaş etkisiyle değerli madenlerin baskı altında kaldığını ancak bu durumun kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, beklentilerini şu sözlerle aktardı:

"Sabırla alakalı problemi olmayan yatırımcılar. Çünkü gümüşün şöyle bir özelliği var. Sabırlı olacaksınız. Gümüş altına kıyasa çok sert hareketler sergileyebilir. Bekler, bekler, bekler. Böyle bir haftada altını tahtından edebilir. Böyle bir hareket yapıyor. O yüzden sabırlı olan yatırımcılar uzun vadede gümüş tarafıyla ilgilenmeli.

Yine bu yıl sonuna kadar 96 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa tekrar 106 dolar seviyesi var. Ama ocak ayındaki rakamlar görülür mü? Biraz temkinliyiz, biraz erken ama beklemek bence en mantıklısı"