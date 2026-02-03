FİNANS

Piyasalarda yön değişti: Altın ve gümüş yükselişe geçti

Sert düşüşlerin ardından altın ve gümüş yeniden yükselişe geçti. Gümüş yüzde 10’un üzerinde değer kazanırken, altın ons fiyatı 4.940 dolara çıktı.

Rosetta

Altın ve gümüşte son günlerde görülen sert satışların ardından piyasada yön yeniden yukarı döndü. Artan risk iştahı ve ABD dolarındaki zayıflama, özellikle gümüş fiyatlarında güçlü bir toparlanmayı beraberinde getirdi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, gümüşün ons fiyatı yüzde 10’un üzerinde artış kaydederek 88 dolara kadar yükseldi. Spot altın da benzer şekilde yüzde 6 prim yaparak ons başına 4.940 dolar seviyesine çıktı. Bu hareket, değerli metallerde on yılı aşkın sürenin en sert düşüşünün ardından geldi.

Piyasalarda yön değişti: Altın ve gümüş yükselişe geçti 1

Geçtiğimiz ay altın ve gümüş, deneyimli yatırımcıları dahi şaşırtan bir ivmeyle rekor seviyelere tırmanmıştı. Jeopolitik risklerin artması, para birimlerinin değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin endişeler yatırımcıları güvenli limanlara yöneltmişti. Çinli spekülatörlerin yoğun alımları yükselişi hızlandırırken, ABD dolarının toparlanmasıyla birlikte cuma günü fiyatlarda geri çekilme yaşanmıştı.

Piyasalarda yön değişti: Altın ve gümüş yükselişe geçti 2

Pepperstone Group Ltd. piyasa stratejisti Ahmad Assiri, altını destekleyen temel dinamiklerin büyük ölçüde değişmediğine dikkat çekerek, son düzeltmenin ardından kısa vadede oynaklığın yüksek kalabileceğini belirtti. Assiri’ye göre piyasalar, yaşanan dalgalanmayı sindirirken risk algısını yeniden şekillendiriyor.

Öte yandan bazı büyük bankalar altına yönelik iyimser beklentilerini koruyor. Deutsche Bank AG, yayımladığı son notta altının ons fiyatının 6.000 dolara ulaşacağı yönündeki öngörüsünü sürdürdü.

Piyasalarda yön değişti: Altın ve gümüş yükselişe geçti 3

Diğer değerli metaller de yükselişe eşlik etti; platin ve paladyum yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

Bloomberg stratejistleri, altındaki üç günlük düşüşün sağlıklı bir düzeltme olduğunu vurgularken, küresel ölçekte sert bir sıkılaştırma döngüsünün olası görünmediğini ve jeopolitik belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. Bu nedenle değerli metallerde uzun vadeli bir düşüşten ziyade daha sınırlı ama kalıcı bir yükselişin öne çıktığı görüşü paylaşıldı.

Altın fiyatları için tıklayın.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.128,52
7.129,39
% -0.11
16:55
Ons Altın / TL
221.492,28
221.533,41
% -0.2
17:10
Ons Altın / USD
5.074,31
5.075,14
% -0.23
17:10
Çeyrek Altın
11.405,62
11.656,54
% -0.11
16:55
Yarım Altın
22.739,96
23.313,09
% -0.11
16:55
Ziynet Altın
45.622,50
46.483,59
% -0.11
16:55
Cumhuriyet Altını
48.634,00
49.369,00
% -0.07
16:22
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

