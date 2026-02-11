FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Sevgililer Günü yaklaştı! Gençler gümüş, yetişkinler altın tercih ediyor

Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışverişte yoğunluk artarken vatandaşlar, bütçelerine göre gümüş takıların yanı sıra tektaştan baget taşlı yüzüklere, küpe ve kolyelerden bilekliklere kadar çeşitli ürünlere ilgi gösteriyor. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez konuyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar...

Sevgililer Günü yaklaştı! Gençler gümüş, yetişkinler altın tercih ediyor

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, AA muhabirine, kuyumcuların Sevgililer Günü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Bu özel gün dolayısıyla kuyumcuların ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurgulayan Sönmez, altın ve pırlantanın değerini ve özelliğini kaybetmeyen kıymetli hediyeler olduğunu söyledi.

Sönmez, hediyelerin kalıcılığıyla gelecek nesillere bile hediye edilebildiğine dikkati çekerek, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için yoğun talep edilen ürünlerin tektaşın yanı sıra baget taşlı yüzükler, altın ürünler, küpe, kolye ve bileklikler ile gümüş takılar olduğunu bildirdi.

Sevgililer Günü yaklaştı! Gençler gümüş, yetişkinler altın tercih ediyor 1

Kuyumcuların özel siparişlere yönelik de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Bu yıl Sevgililer Günü'nde altın fiyatlarındaki hareketlilik dolayısıyla gençlerin gümüş takıları, yetişkinlerin de geri dönüşümünün değerli olması dolayısıyla altın ve pırlantayı tercih ettiğini gözlemliyoruz. Bugün itibarıyla başlayan Sevgililer Günü hareketliliği, 15 Şubat akşamına kadar devam eder. 14 Şubat'ı unutanlar, 15 Şubat'ta da hediye almaya geliyor."

TÜKETİCİLERE "KUYUMCU TERCİH EDERKEN DİKKAT" UYARISI

Sönmez, özel kampanyalar da hazırlandığını belirterek, pırlanta alana 14 ayar kolye verilmesi, gümüş ya da doğal taşlarla yapılan ürünlerin hediye edilmesi gibi uygulamaların olduğunu aktardı.

Sevgililer Günü yaklaştı! Gençler gümüş, yetişkinler altın tercih ediyor 2

Vatandaşların kuyumcu tercihini yaparken dikkatli davranması gerektiğini dile getiren Sönmez, bazı satıcıların çok düşük fiyatlarda ürün teşhir ederek tüketiciyi aldatabildiği uyarısında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emtia piyasasında geçen yılki rekorlar ocak ayına da taşındıEmtia piyasasında geçen yılki rekorlar ocak ayına da taşındı
AJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacakAJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü Kuyumcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.