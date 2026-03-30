'Vakit gelmiştir' İslam Memiş'ten gümüş için kritik yorum 'Hızlı' deyip açıkladı

Gümüş fiyatlarında son durum ne? Gümüş fiyatları için beklentiler ne yönde? Finans Analisti İslam Memiş'ten gümüş ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi. 'Gümüş için vakit gelmiştir' uyarısını yineleyen İslam Memiş, 2026 yılına dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

Hande Dağ

Gümüş fiyatları ne kadar olacak? Gümüş ile ilgili beklentiler neler? Finans Analisti İslam Memiş'ten geçen hafta piyasada yaşanan gelişmelere ve beklentilerine dair dikkat çeken yorumlar geldi.

"ALTINDA GENİŞ BANT ARALIĞINDA DALGALANMA"

Hafta sonu YouTube kanalındaki videosunda altın ve gümüşle ilgili değerlendirmelerini aktaran İslam Memiş, geçtiğimiz hafta ons altın tarafında 4375 - 4555 dolar aralığında geniş bir bant aralığında dalgalanmanın haftalık bazda görüldüğünü söyledi. "Bu geniş bant aralığındaki dalgalanma hafta boyunca devam etti ama dip seviyesi olarak da 4100 dolar seviyesi çalıştı" diyen Memiş yine teknik olarak 4100 - 4650 dolar aralığını takip etmeye devam ettiğini belirtip uzun vadede 5880 - 6.000 dolar seviyesi hedefinin geçerliliğini koruduğunu aktardı.

"ARTIK GÜMÜŞ İÇİN VAKİT GELMİŞTİR UYARIM VARDI"

"Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatı. Geçen hafta sık sık bütün videolarımda artık gümüş için vakit gelmiştir uyarım vardı. Yine aynı düşüncem geçerli. 99 TL 59 kuruş seviyesinden TR bazlı bir kapanış gördük. %2,5 yükselişli. 69.71 dolar seviyesinde de ons tarafta bir kapanış gördük" diyen İslam Memiş, gramda 90-100 lira aralığını, onsta 60-70 dolar aralığını vurgulayarak "Bu iş bence bitmeli. Tekrar hızlı yükselişler bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş "Net mesajım şu. Altın tarafında, gümüş tarafında yaşanan düşüşler kalıcı değil" dedi.

Devamında İslam Memiş "2026 yılı manipülasyon yılı. 2026 yılında güçlü bir finansal okuryazarlık, 2026 yılında güçlü bir psikoloji... 5 aydır anlattım. Anlatmaya da devam ediyorum. Bunu kavrayabilen arkadaşlar bu yıl belki para kazanamayacak ama darbe de almayacak, var olanı da kaybetmeyecek. Çünkü 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil. İster kabul et, ister kabul etme. Finansal piyasalarda 2026 yılı kazanma yılı değil kaybetme yılı. Risk yılı. O yüzden herkes kararını buna göre versin" şeklinde konuştu.

Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sucuk bu fiyatın altındaysa dikkat! "Uzak durulmalı"Sucuk bu fiyatın altındaysa dikkat! "Uzak durulmalı"
'Sona yaklaşılıyor' ABD'li devden dikkat çeken borsa analizi'Sona yaklaşılıyor' ABD'li devden dikkat çeken borsa analizi

En Çok Okunan Haberler
ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Kısmetse Olur Ayça'nın veda mesajı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'nın veda mesajı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

