Yüzde 37 değer kaybetmişti! Almadan önce dikkat: Yükseliş için tarih verildi

Orta Doğu’da savaş başladığından beri altın ve gümüşte sert kayıplar görüldü. Piyasalarda yön arayışı devam ederken gümüş ve altındaki kaybın aksine petrol fiyatları yukarı yönlü tırmanışını sürdürdü. 100 dolar seviyesini aşan petrol fiyatları son gelişmelerin ardından 99,24 dolar seviyesine geriledi.

YÜZDE 37 DEĞER KAYBETTİ

Savaşın başladığı günden beri ise gümüş fiyatları yüzde 37 değer kaybetti. Gümüşteki bu kayıp ise yatırımcının ilgisini değiştirmedi. Körfez Savaşı'na işaret eden analistler, savaş sonrası imalat ve enerji altyapı harcamaları toparlandıkça gümüşün de altı ay içinde yüzde 20'den fazla yükseldiğini hatırlatıyor.

ABD merkezli piyasa analiz şirketi Blue Line Futures'ın Baş Piyasa Stratejisti Phillip Streible, piyasalardaki baskı azaldığında uzun vadeli talebin yeniden kendini göstereceğini ifade etti.

YENİ ZİRVELER İÇİN BU TARİHE DİKKAT!

Teknik açıdan gümüş fiyatlarında 61 doların kritik eşik olduğunu ifade eden piyasa stratejisti bu seviyenin üzerinde tutunma ve 92 doların geri kazanılması halinde ise gümüşün yılın ikinci yarısında 123 doları görebileceğini ve yeni zirvelerin görülebileceğini belirtti.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Öte yandan altındaki kayıplar yatırımcının daha çok altın almasına neden oldu. Orta Doğu’da devam eden savaş nedeniyle büyük kayıplar yaşayan altın, Donald Trump’ın ılıman açıklamaları ile tekrar yükselişe geçti.

Uzmanlar, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için faizler ve dolar tarafında daha istikrarlı bir görünüm gerektiğine işaret ediyor.

SATIŞ BASKISI ARTTI

Bitcoin tarafında ise 120 bin dolar seviyesinin üzerinin test edilmesinin ardından gelen geri çekilme, yüksek seviyelerde satış baskısının arttığını gösterdi.

Kaynak: Dünya