FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Yüzde 37 değer kaybetmişti! Almadan önce dikkat: Yükseliş için tarih verildi

Jeopolitik risklerin artması, Orta Doğu’da 4 haftadan beri devam eden savaş piyasaların dengesini bozdu. Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş yaşanırken petrol fiyatlarında yükseliş görüldü. Bitcoin ise 120 bin dolar testinin ardından 75 bin dolar bandına kadar gerileyerek yön arayışına girdi. İşte 26 Mart 2026’da piyasalardaki son durum…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Orta Doğu’da savaş başladığından beri altın ve gümüşte sert kayıplar görüldü. Piyasalarda yön arayışı devam ederken gümüş ve altındaki kaybın aksine petrol fiyatları yukarı yönlü tırmanışını sürdürdü. 100 dolar seviyesini aşan petrol fiyatları son gelişmelerin ardından 99,24 dolar seviyesine geriledi.

YÜZDE 37 DEĞER KAYBETTİ

Savaşın başladığı günden beri ise gümüş fiyatları yüzde 37 değer kaybetti. Gümüşteki bu kayıp ise yatırımcının ilgisini değiştirmedi. Körfez Savaşı'na işaret eden analistler, savaş sonrası imalat ve enerji altyapı harcamaları toparlandıkça gümüşün de altı ay içinde yüzde 20'den fazla yükseldiğini hatırlatıyor.

ABD merkezli piyasa analiz şirketi Blue Line Futures'ın Baş Piyasa Stratejisti Phillip Streible, piyasalardaki baskı azaldığında uzun vadeli talebin yeniden kendini göstereceğini ifade etti.

YENİ ZİRVELER İÇİN BU TARİHE DİKKAT!

Teknik açıdan gümüş fiyatlarında 61 doların kritik eşik olduğunu ifade eden piyasa stratejisti bu seviyenin üzerinde tutunma ve 92 doların geri kazanılması halinde ise gümüşün yılın ikinci yarısında 123 doları görebileceğini ve yeni zirvelerin görülebileceğini belirtti.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Öte yandan altındaki kayıplar yatırımcının daha çok altın almasına neden oldu. Orta Doğu’da devam eden savaş nedeniyle büyük kayıplar yaşayan altın, Donald Trump’ın ılıman açıklamaları ile tekrar yükselişe geçti.

Uzmanlar, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için faizler ve dolar tarafında daha istikrarlı bir görünüm gerektiğine işaret ediyor.

SATIŞ BASKISI ARTTI

Bitcoin tarafında ise 120 bin dolar seviyesinin üzerinin test edilmesinin ardından gelen geri çekilme, yüksek seviyelerde satış baskısının arttığını gösterdi.
Kaynak: Dünya

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.303,96
6.304,70
% -1.86
11:44
Ons Altın / TL
196.457,99
196.516,06
% -1.68
11:59
Ons Altın / USD
4.428,21
4.428,80
% -1.72
11:59
Çeyrek Altın
10.086,34
10.308,19
% -1.86
11:44
Yarım Altın
20.109,63
20.616,38
% -1.86
11:44
Ziynet Altın
40.345,34
41.106,66
% -1.86
11:44
Cumhuriyet Altını
45.332,00
46.020,00
% 2.2
15:45
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Altın Gümüş gümüş fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.