20 milyon dolarlık yatırım ile gündem olurken bu sefer iflasıyla haber oldu! Dev şirket daha fazla dayanamadı, 21 yıldır hizmet veriyordu

Ekonomik olarak dar boğaza giren şirketlerden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle tekstil sektörü finansman bulmakta zorluk çekmesinden dolayı iflas ederken bazı şirketler ise üretimlerini yurt dışına taşıyor. Bu sefer kötü haber Kayseri'den Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan hastaneden geldi.

Kapılarını 2004 yılında hastalarına açan ve Türkiye'de ilk kez "kadın sağlığı merkezi' adı altında kurulan Kayseri Hüma Hastanesi, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato ilan etti.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

Kayseri Olay'da yer alan habere göre, Kayseri Ticaret Mahkemesi tarafından hastane hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alındı. Hastanenin ekonomik durumunu incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirilirken, hastanenin borçlarının yapılandırılması bekleniyor.

AVM PROJESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Hüma Sağlık Hizmetleri Grubu, Kayseri’de "20 milyon dolar yatırımla" mevcut olan ve 2012 yılında faaliyete geçen eski oteli Crowne Plaza adıyla yenileyip ve yanında bulunan AVM kompleksini de Hüma İnternational Hospital adıyla hastaneye çevirme konusuyla gündeme gelmişti.