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  4. 30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor! Mahkeme o firma için kararını verdi, alacaklıları kapıda olunca...

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor! Mahkeme o firma için kararını verdi, alacaklıları kapıda olunca...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.04.2025 13:05
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Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markalarından biri olan Peyman, maliye sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmişti. Ünlü kuruyemiş markası için Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi geçici mühlet süresinin iki ay daha uzatılmasına hükmetti.

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor! Mahkeme o firma için kararını verdi, alacaklıları kapıda olunca...

Bazı şirketler ekonomik zorluklar nedeniyle peş peşe konkordato ilan etmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin ünlü kuruyemiş markası Peyman Kuruyemiş, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etmişti. Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin geçici mühlet süresini 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay uzattı.

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Gerçek Gündemin haberine göre, Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 11859 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirketin konkordato süreci, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında kamuoyuna duyurulacak.

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Mahkeme geçici mühlet süresi boyunca tüm tedbirlerin yürürlükte kalmasına karar verirken aynı zamanda konkordato sürecini denetleyen geçici komiser heyetinden yeni bir rapor alınmasına, bilirkişi incelemelerinin de tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

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SONRAKİ GÖRÜŞME 25 HAZİRAN'DA

Davacı şirketin vekili tarafından, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalanan iki ayrı tarihli sözleşmeye konu malların muhafaza altına alınması ve yakalama kararı çıkarılması yönündeki talep ise, komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra karara bağlanacak. Mahkeme, konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 25 Haziran 2025 tarihinde saat 10.25'te görülmesine oy birliğiyle karar verdi.

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ALACAKLILARINA KARŞI ZAMAN KAZANMAK İSTİYOR!

Yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Eskişehir merkezli Peyman Kuruyemiş, yaşanan ekonomik kriz ve artan mali baskılar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya kalmıştı. İŞ Holding bünyesinde faaliyet gösteren marka, konkordato başvurusuyla alacaklılarına karşı zaman kazanmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kuruyemiş iflas gıda
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