33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor: İndirimli satmaya başladı

1993 yılında kurulan ve ünlü markaları uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturan İngiltere merkezli moda zinciri Leading Labels, aylardır süren finansal darboğazın ardından tasfiye sürecine girdi. Şirketin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "İngiltere genelinde kalan 15 mağazamızın tamamı kapanıyor. Kapatma satışları başlatılmış olup Leading Labels internet sitesi faaliyetini durdurmuştur" ifadelerine yer verildi.

33 YILLIK TARİH SONA ERİYOR

The Sun'da yer alan habere göre; Haziran ayından bu yana süren ve indirim oranlarının yüzde 75'e ulaştığı büyük tasfiye indirimlerinde stoklar tükendikçe mağazalar tek tek kepenk indirecek. En parlak döneminde 30'dan fazla mağazayla hizmet veren zincir, bu kararla birlikte İngiltere'deki 33 yıllık serüvenine tamamen nokta koymuş olacak.

İNGİLTERE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KAPANIŞ DALGASI

Leading Labels’ın çöküşü, İngiltere perakende sektöründe yaşanan zorlu dönemin son halkası oldu. Ülkede son dönemde birçok dev marka benzer kararlar almak zorunda kaldı.