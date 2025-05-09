40 yıllık Türk markasını Jacobs kahvelerinin sahibi almıştı! O firma şimdi yeni alıcısını bekliyor, 1 Temmuz'da detaylar belli olacak ama...

Rize'de 1985 yılında kurulan Of Çay 2019 yılında Jacobs kahvelerinin sahibi ABD merkezli Jde Peet's tarafından satın alınmıştı. ABD merkezli grubun çay operasyonlarının merkezi haline gelen Of Çay için ise yeni bir satışın kapısı aralandı.

KÂRINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Jde Peet's çay biriminin şirketin genel kârlılık oranlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Of Çay'ı satışa çıkardığını ifade etti. Aynı açıklamada, ABD pazarında L’Or Barista kahve makinelerinin satışının da durdurulacağı ve bu segmentin Peet’s markası altında yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

Şirket çay birimi için potansiyel alıcılar ile görüşmeye başladı ama Of Çay'ın ne kadardan satılması planlandığına dair bir açıklama yapılmadı.

1 TEMMUZ'DA DETAYLAR PAYLAŞILACAK

1 Temmuz tarihinde daha ayrıntılı açıklama yapacağını belirten şirketin bu adımları, operasyonlarını sadeleştirme ve verimliliği artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA PAZARINDA İŞLER İYİ!

ABD’nin uygulamaya koyduğu ticaret tarifelerinin ise şirketin finansal performansını önemli ölçüde etkilemesinin beklenmediği ifade edildi.

Jde Peet’s yetkilileri, özellikle Mart ayında Avrupa pazarında bir toparlanma gözlendiğini, kahve fiyatlarındaki %28’lik artışa karşılık yeni fiyat düzenlemeleri üzerinde çalışıldığını da paylaştı.

Kaynak: Patronlar Dünyası