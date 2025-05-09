FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

40 yıllık Türk markasını Jacobs kahvelerinin sahibi almıştı! O firma şimdi yeni alıcısını bekliyor, 1 Temmuz'da detaylar belli olacak ama...

Jacobs kahvelerinin sahibi ABD merkezli Jde Peet'S 2019 yılında Of Çay'ı satın almıştı. Yıllık 60 milyon euroluk satış hacmine sahip olan birimin ne kadardan satılacağı ise kamuoyu ile paylaşılmadı. ABD'li şirketin böyle bir kararı almasının nedeni olarak ise çay biriminin şirketin karını olumsuz olarak etkilediği ifade edildi.

40 yıllık Türk markasını Jacobs kahvelerinin sahibi almıştı! O firma şimdi yeni alıcısını bekliyor, 1 Temmuz'da detaylar belli olacak ama...
Ezgi Sivritepe

Rize'de 1985 yılında kurulan Of Çay 2019 yılında Jacobs kahvelerinin sahibi ABD merkezli Jde Peet's tarafından satın alınmıştı. ABD merkezli grubun çay operasyonlarının merkezi haline gelen Of Çay için ise yeni bir satışın kapısı aralandı.

320a

KÂRINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Jde Peet's çay biriminin şirketin genel kârlılık oranlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Of Çay'ı satışa çıkardığını ifade etti. Aynı açıklamada, ABD pazarında L’Or Barista kahve makinelerinin satışının da durdurulacağı ve bu segmentin Peet’s markası altında yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

iStock-989879572

Şirket çay birimi için potansiyel alıcılar ile görüşmeye başladı ama Of Çay'ın ne kadardan satılması planlandığına dair bir açıklama yapılmadı.

jacobs-cafe-outside-1024x705

1 TEMMUZ'DA DETAYLAR PAYLAŞILACAK

1 Temmuz tarihinde daha ayrıntılı açıklama yapacağını belirten şirketin bu adımları, operasyonlarını sadeleştirme ve verimliliği artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

iStock-1294933580 (1)

AVRUPA PAZARINDA İŞLER İYİ!

ABD’nin uygulamaya koyduğu ticaret tarifelerinin ise şirketin finansal performansını önemli ölçüde etkilemesinin beklenmediği ifade edildi.
Jde Peet’s yetkilileri, özellikle Mart ayında Avrupa pazarında bir toparlanma gözlendiğini, kahve fiyatlarındaki %28’lik artışa karşılık yeni fiyat düzenlemeleri üzerinde çalışıldığını da paylaştı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Masraf yok talep çok para da peşin!Masraf yok talep çok para da peşin!
Emekli maaşlarını buraya yatırıyorlarEmekli maaşlarını buraya yatırıyorlar

Anahtar Kelimeler:
Çay kahve satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
abd li değil YAHUDİLER ALDI. ŞİMDİ SATIYOR ALANDA SATANDA İSRAİL İŞİN GERÇEĞİ
En Çok Okunan Haberler
2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

40 yıllık Türk markasını Jacobs kahvelerinin sahibi almıştı!

40 yıllık Türk markasını Jacobs kahvelerinin sahibi almıştı!

Emekli maaşlarını buraya yatırıyorlar

Emekli maaşlarını buraya yatırıyorlar

Mevduat faizi yüzde 50 getiri sağlıyor ama yüzde 60'ı da bulabilir!

Mevduat faizi yüzde 50 getiri sağlıyor ama yüzde 60'ı da bulabilir!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.