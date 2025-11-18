FİNANS

45 yıldır üretimdeydi! Fiskobirlik o marka için istedi: Dev gıda şirketi iflasın eşiğine gelince...

Finansmana ulaşmakta yaşanan zorluklar nedeniyle sektör devlerinden kötü haberler geliyor. Özellikle tekstil sektörü çok zor bir dönemeçten geçerken diğer sektör firmaları da mali zorluklar ile mücadele ediyor. Son olarak ise 'Balkos' markasıyla tanınan Şükreden Gıda, konkordato ilan etti.

Ezgi Sivritepe

Özellikle çocukların severek tükettiği kağıt helva markası iflasın eşiğine geldi. Mali zorluklar nedeniyle ayakta durmakta zorlanan dev firma, iflasın eşiğine geldi. 1980'den beri üretim yapan Balkos adı ile bilinen Şükreden Gıda, konkordato için mahkemeye başvurdu.

İKİ KİŞİLİK HEYET ATANDI

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete daha önce tanınan geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verildi. Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına da hükmetti.

FİSKOBİRLİK TALEP ETTİ

Şirket için bir yıl sonraki kritik duruşma öncesi; nihai rapor sunulmasına da karar verildi. İlan metnine göre, Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1980'lerde kağıt helva üretimi yapan firma, yıllar içinde ürün gamına krokan, cezerye ve bar grubu ürünlerini de ilave etti.

