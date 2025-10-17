FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

67 yıllık vergi rekortmeni firma iflas etti! Bu yıl ödül bile almıştı: Mahkeme 'Borca batık' deyip kararı verdi

Bursa'da vergi rekortmenliğine kadar yükselen Karataş Grup, geçtiğimiz yıl konkordato sürecini başlatmıştı. Dev firma, konkordato sürecinden başarı ile çıkamayarak 67 yıllık serüvenini sonlandırdı. 67 yıllık grup, 2025’in başında düzenlenen '49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde çevre sektör lideri ödülünü de almıştı.

67 yıllık vergi rekortmeni firma iflas etti! Bu yıl ödül bile almıştı: Mahkeme 'Borca batık' deyip kararı verdi
Ezgi Sivritepe

Özel sektörde adını altın harflerle yazdıran dev firmalarda konkordato ilan ederek iflasın eşiğine geliyor. Mali zorluklar firmaların ekonomik anlamda iyileşmesini engelliyor. Konkordato ve iflas haberleri artık küçük işletmelerden ziyade büyük firmalardan da gelmeye başladı.

Son olarak ise geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden Karataş Grup'tan kötü haber geldi. Dev firma, 67 yıllık macerasını sonlandırdı. Geçtiğimiz Mayıs ayı konkordato ilan eden dev firma, mali zorlukların üstesinden gelemedi.

67 yıllık vergi rekortmeni firma iflas etti! Bu yıl ödül bile almıştı: Mahkeme Borca batık deyip kararı verdi 1

KONKORDATO TALEPLERİNİ REDDETTİ

Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet yürüten şirketin iflasına Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi karar verdi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şu şirketlerin hakkında verilen konkordato taleplerini reddetti:

  • Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Karataş Depolama ve Lojistik A.Ş.
  • Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  • Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.

67 yıllık vergi rekortmeni firma iflas etti! Bu yıl ödül bile almıştı: Mahkeme Borca batık deyip kararı verdi 2

"BORCA BATIK" DENİLDİ

Mahkeme tarafından alınan kararda Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin “borca batık” durumda olduğu belirtilerek 15 Ekim 2025 itibarıyla iflaslarına hükmedildi.

DİĞER ŞİRKETLERİ İFLAS ETMEDİ

Mahkeme, iflasın basit tasfiye usulüyle yürütülmesine ve işlemlerin Gemlik İflas Müdürlüğü tarafından yapılmasına karar verdi. Diğer grup şirketleri için ise iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.

67 yıllık vergi rekortmeni firma iflas etti! Bu yıl ödül bile almıştı: Mahkeme Borca batık deyip kararı verdi 3

VERGİ REKORTMENİ OLMUŞTU

Mayıs ayında yaşanan gelişmede, 6 alt şirketi bulunan şirketler grubu için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı aldı, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Karataş Grup şirketleri, 2025’in başında düzenlenen '49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde çevre sektör lideri ödülünü almıştı. Karataş Grup aynı zamanda 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memurun fazla mesai ücreti belli olduMemurun fazla mesai ücreti belli oldu
Parasını bankada tutan herkesi ilgilendiriyor! Mevduat faizleri düştüParasını bankada tutan herkesi ilgilendiriyor! Mevduat faizleri düştü

Anahtar Kelimeler:
iflas Bursa vergi Konkordato şirket haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.