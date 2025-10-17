67 yıllık vergi rekortmeni firma iflas etti! Bu yıl ödül bile almıştı: Mahkeme 'Borca batık' deyip kararı verdi

Özel sektörde adını altın harflerle yazdıran dev firmalarda konkordato ilan ederek iflasın eşiğine geliyor. Mali zorluklar firmaların ekonomik anlamda iyileşmesini engelliyor. Konkordato ve iflas haberleri artık küçük işletmelerden ziyade büyük firmalardan da gelmeye başladı.

Son olarak ise geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden Karataş Grup'tan kötü haber geldi. Dev firma, 67 yıllık macerasını sonlandırdı. Geçtiğimiz Mayıs ayı konkordato ilan eden dev firma, mali zorlukların üstesinden gelemedi.

KONKORDATO TALEPLERİNİ REDDETTİ

Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet yürüten şirketin iflasına Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi karar verdi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şu şirketlerin hakkında verilen konkordato taleplerini reddetti:

Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Karataş Depolama ve Lojistik A.Ş.

Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.

"BORCA BATIK" DENİLDİ

Mahkeme tarafından alınan kararda Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin “borca batık” durumda olduğu belirtilerek 15 Ekim 2025 itibarıyla iflaslarına hükmedildi.

DİĞER ŞİRKETLERİ İFLAS ETMEDİ

Mahkeme, iflasın basit tasfiye usulüyle yürütülmesine ve işlemlerin Gemlik İflas Müdürlüğü tarafından yapılmasına karar verdi. Diğer grup şirketleri için ise iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.

VERGİ REKORTMENİ OLMUŞTU

Mayıs ayında yaşanan gelişmede, 6 alt şirketi bulunan şirketler grubu için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı aldı, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Karataş Grup şirketleri, 2025’in başında düzenlenen '49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde çevre sektör lideri ödülünü almıştı. Karataş Grup aynı zamanda 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi.