AB'den Temu'ya 200 milyon Euro ceza!

Hızlı yükselişiyle dikkat çeken Çin merkezli Temu, AB düzenleyicileri tarafından verilen en ağır cezalardan birini aldı. Perşembe günü açıklanan kararla Temu'ya 200 milyon Euro para cezası kesildi.

CEZANIN SEBEBİ...

Bu ceza, platformda yasadışı ürün satışlarının engellenmesinde yetersiz kalındığı gerekçesiyle verildi.

Avrupa Komisyonu, Temu'nun platformunda satılan yasadışı ürünlerin yarattığı sistemik riskleri titizlikle tespit edemediğini, analiz edemediğini ve değerlendiremediğini belirtti. Özellikle algoritmik tavsiye sistemleri ile influencer'lar aracılığıyla yürütülen promosyon programlarının, yasadışı ürün satışlarını artırabileceğini yeterince incelemediği vurgulandı.

TEMU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Temu konuya yönelik yaptığı açıklamada "Temu, Dijital Hizmetler Yasası'nın hedeflerine ve dijital ekonomi genelinde açık, tutarlı kurallara duyulan ihtiyaca saygı duyuyor. Ancak Avrupa Komisyonu'nun kararına katılmıyoruz ve cezanın orantısız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Açıklamada "Karar, 2024'teki ilk DSA değerlendirmemizle ilgilidir ve sistemlerimizin mevcut durumunu yansıtmamaktadır. Temu, süreç boyunca Komisyon ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmuş ve o zamandan beri risk değerlendirmesini, platform yönetimini ve kullanıcı korumasını güçlendirmek için daha fazla adım atmıştır" ifadelerine yer verildi.

TEMU'YA 3 AY SÜRE

Komisyon, şirketin iki ay içinde DSA'ya uymak için yeterli çabayı gösterip göstermediğine ilişkin bir kararla birlikte düzenleyicilerin değerlendireceği bir eylem planı sunması için Temu'ya 28 Ağustos'a kadar süre verdi.