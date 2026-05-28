FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

AB'den Temu'ya 200 milyon Euro ceza!

Çinli online alışveriş devi Temu, Avrupa Birliği'nde yasadışı ürün satışlarını önlemek için yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle 200 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.

AB'den Temu'ya 200 milyon Euro ceza!
Cansu Çamcı

Hızlı yükselişiyle dikkat çeken Çin merkezli Temu, AB düzenleyicileri tarafından verilen en ağır cezalardan birini aldı. Perşembe günü açıklanan kararla Temu'ya 200 milyon Euro para cezası kesildi.

CEZANIN SEBEBİ...

Bu ceza, platformda yasadışı ürün satışlarının engellenmesinde yetersiz kalındığı gerekçesiyle verildi.

Avrupa Komisyonu, Temu'nun platformunda satılan yasadışı ürünlerin yarattığı sistemik riskleri titizlikle tespit edemediğini, analiz edemediğini ve değerlendiremediğini belirtti. Özellikle algoritmik tavsiye sistemleri ile influencer'lar aracılığıyla yürütülen promosyon programlarının, yasadışı ürün satışlarını artırabileceğini yeterince incelemediği vurgulandı.

TEMU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Temu konuya yönelik yaptığı açıklamada "Temu, Dijital Hizmetler Yasası'nın hedeflerine ve dijital ekonomi genelinde açık, tutarlı kurallara duyulan ihtiyaca saygı duyuyor. Ancak Avrupa Komisyonu'nun kararına katılmıyoruz ve cezanın orantısız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

AB den Temu ya 200 milyon Euro ceza! 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Açıklamada "Karar, 2024'teki ilk DSA değerlendirmemizle ilgilidir ve sistemlerimizin mevcut durumunu yansıtmamaktadır. Temu, süreç boyunca Komisyon ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmuş ve o zamandan beri risk değerlendirmesini, platform yönetimini ve kullanıcı korumasını güçlendirmek için daha fazla adım atmıştır" ifadelerine yer verildi.

TEMU'YA 3 AY SÜRE

Komisyon, şirketin iki ay içinde DSA'ya uymak için yeterli çabayı gösterip göstermediğine ilişkin bir kararla birlikte düzenleyicilerin değerlendireceği bir eylem planı sunması için Temu'ya 28 Ağustos'a kadar süre verdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Hava Yolları, Tivat seferlerini artırıyorTürk Hava Yolları, Tivat seferlerini artırıyor
Yatırımcıların gözü Bitcoin'de! Frene bastıYatırımcıların gözü Bitcoin'de! Frene bastı

Anahtar Kelimeler:
Çin ab TEMU
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.