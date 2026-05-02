FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Acil destek talep etmişti! Dev havayolu şirketi iflas etti

ABD’nin ultra düşük maliyetli havayolu taşımacılığındaki öncü ismi Spirit Airlines, finansal darboğazı aşamayarak tüm uçuş operasyonlarını tamamen durdurdu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Spirit Airlines, Trump yönetiminden talep edilen 500 milyon dolarlık federal acil destek paketi talep etmiş ancak reddedilmişti. Beyaz Saray ile alacaklılar arasında yürütülen son dakika müzakerelerinden sonuç alınamaması, şirketin nakit akışını tamamen durdurdu.

UÇUŞLARI DURDURDU

Orta Doğu’da devam eden gerilim nedeniyle jet yakıtı fiyatlarının kısa sürede iki katına çıkarak galon başına 4,50 dolar seviyelerini aşması, havayolunun 2026 yılı için yaptığı tüm finansal projeksiyonları altüst etti. Spirit yönetimi, "Cesedi canlandırmanın artık mümkün olmadığını" belirterek uçuşları durdurma kararı aldı.
İADEDE KRİZ ÇIKTI!

Şirketten yapılan resmi duyuruda, uçuşların iptal edildiği ve havalimanına gidilmemesi gerektiği kaydedildi. Bileti olan yolcular için ise doğrudan iade almak imkansıza yakın bir hale geldi. Biletli olan yolcular bankaları ile iletişime geçerek ‘harcama itirazı’ sürecini başlatabilir.
BİLET FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Spirit Airlines’ın tasfiyesi, düşük maliyetli havayolu modelinin (ULCC) sürdürülebilirliği konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıl JetBlue ile planlanan birleşmenin mahkeme kararıyla engellenmesi, Spirit’in elindeki son stratejik çıkış biletini de yakmıştı. Şimdi gözler, bu boşluktan doğacak pazar payını hangi dev havayollarının toplayacağına ve bilet fiyatlarının genel olarak nasıl bir yukarı yönlü ivme kazanacağına çevrilmiş durumda. 2026 yılı, Spirit’in vedasıyla birlikte küresel havacılık sektöründe verimlilik ve istikrar odaklı yeni bir konsolidasyon döneminin başlangıcı olabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
iflas uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.