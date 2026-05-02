Acil destek talep etmişti! Dev havayolu şirketi iflas etti

Spirit Airlines, Trump yönetiminden talep edilen 500 milyon dolarlık federal acil destek paketi talep etmiş ancak reddedilmişti. Beyaz Saray ile alacaklılar arasında yürütülen son dakika müzakerelerinden sonuç alınamaması, şirketin nakit akışını tamamen durdurdu.

UÇUŞLARI DURDURDU

Orta Doğu’da devam eden gerilim nedeniyle jet yakıtı fiyatlarının kısa sürede iki katına çıkarak galon başına 4,50 dolar seviyelerini aşması, havayolunun 2026 yılı için yaptığı tüm finansal projeksiyonları altüst etti. Spirit yönetimi, "Cesedi canlandırmanın artık mümkün olmadığını" belirterek uçuşları durdurma kararı aldı.



İADEDE KRİZ ÇIKTI!

Şirketten yapılan resmi duyuruda, uçuşların iptal edildiği ve havalimanına gidilmemesi gerektiği kaydedildi. Bileti olan yolcular için ise doğrudan iade almak imkansıza yakın bir hale geldi. Biletli olan yolcular bankaları ile iletişime geçerek ‘harcama itirazı’ sürecini başlatabilir.



BİLET FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Spirit Airlines’ın tasfiyesi, düşük maliyetli havayolu modelinin (ULCC) sürdürülebilirliği konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıl JetBlue ile planlanan birleşmenin mahkeme kararıyla engellenmesi, Spirit’in elindeki son stratejik çıkış biletini de yakmıştı. Şimdi gözler, bu boşluktan doğacak pazar payını hangi dev havayollarının toplayacağına ve bilet fiyatlarının genel olarak nasıl bir yukarı yönlü ivme kazanacağına çevrilmiş durumda. 2026 yılı, Spirit’in vedasıyla birlikte küresel havacılık sektöründe verimlilik ve istikrar odaklı yeni bir konsolidasyon döneminin başlangıcı olabilir.