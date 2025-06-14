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Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti! TOFAŞ'ın yönetim kurulu başkanıydı... Tek bir şart için görevini bıraktı

Tofaş'tan yeni bir istida haberi geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ağabeyi Ömer Koç, TOFAŞ'taki görevinden ayrıldı. Ayrılığın gerekçesi ise 18 Nisan’dan TOFAŞ-Stellantis birleşmesindeki özel bir şart oldu. Buna göre, Koç Ailesi’nden bir kişinin hem Ford hem TOFAŞ yönetiminde yer almamasıydı. Şartın yerine getirilmesi için Ömer Koç'un istifası KAP'a bildirildi.

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti! TOFAŞ'ın yönetim kurulu başkanıydı... Tek bir şart için görevini bıraktı
Ezgi Sivritepe

18 Nisan tarihinde Stellantis -TOFAŞ birleşimi 400 milyon euro karşılığında birleşmişti. Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot gibi otomotiv devlerinin sahibi olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. bu birleşme için bir şart koymuştu. Buna göre, devir işleminin gerçekleşmesi için Rekabet Kurumu’nun yatırım taahhüdüdü sunulmuş ve Koç Holding garanti sunmuştu.

RAHMİ-KOÇ

DEVİR İÇİN TEK BİR ŞART VARDI

Devir için verilen garantide hem Ford hem de TOFAŞ yönetiminde Koç Ailesi’nden bir kişinin bulunmaması gerekiyordu. Yani, Koç Topluluğu bünyesindeki Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda Koç ailesinden bir üye bulunuyorsa, TOFAŞ yönetim kurulunda Koç ailesinden kimsenin yer almaması gerekiyordu.

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ÖMER KOÇ İSTİFA ETTİ

Bu maddenin yerine getirilmesi için TOFAŞ yönetiminde bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, görevinden istifa etti. Ali Koç ve Rahmi Koç’un Ford yönetim kurulunda yer alması nedeniyle Ömer Koç, TOFAŞ’taki görevinden istifa etti.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Ömer Koç'ta boşalan koltuğa Levent Çakıroğlu'nun atandığı belirtildi.

ÖMER-KOÇ

KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu'nun kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Tofaş rahmi koç
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