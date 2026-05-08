Alman bankacılık devi binlerce çalışanını işten çıkarıyor!

Alman bankacılık devi Commerzbank, İtalyan UniCredit’in satın alma hamlesine karşı yeni bir yeniden yapılanma planı açıkladı. Banka, 3 bin ek çalışanı işten çıkaracağını duyururken, 2030 yılı için gelir ve kârlılık hedeflerini de yukarı yönlü revize etti.

Frankfurt merkezli banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 2030 yılına kadar gelirlerin 16,8 milyar euroya, net kârın ise 5,9 milyar euroya ulaşması hedefleniyor.

Commerzbank CEO’su Bettina Orlopp, açıklanan hedeflerin “iddialı ancak güvenilir” olduğunu belirterek, “Herhangi bir alternatifin bu hedeflerle kıyaslanması gerekir” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, doğrudan UniCredit’in satın alma teklifine gönderme olarak yorumlandı.

3 BİN KİŞİLİK YENİ İŞTEN ÇIKARMA PLANI

Yeni plan kapsamında yapılacak 3 bin kişilik ek işten çıkarma, bankanın mevcut 38 bin çalışanının yaklaşık yüzde 8’ine karşılık geliyor. Yeniden yapılanma sürecinin maliyetinin ise yaklaşık 450 milyon euro olması bekleniyor.

Commerzbank ayrıca yapay zekâ kullanımının artırılmasıyla operasyonel süreçlerin daha verimli hale getirileceğini açıkladı.

UNICREDIT’İN SATIN ALMA HAMLESİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

UniCredit, bu hafta Commerzbank’ın tüm hisseleri için gönüllü hisse değişim teklifini resmen sundu. Teklif, Alman bankasını yaklaşık 35 milyar euro değerleme üzerinden hedef alıyor.

İtalyan banka, 2024 yılında Alman hükümetinden büyük bir hisse satın aldıktan sonra piyasadan yaptığı alımlarla payını artırmıştı. Alman satın alma yasaları gereği UniCredit’in resmi teklif sunması zorunlu hale geldi.

Halihazırda UniCredit’in Commerzbank’ta doğrudan yaklaşık yüzde 26 payı bulunurken, toplam getiri swapları üzerinden de yaklaşık yüzde 4’lük ek pozisyonu bulunuyor.

ALMANYA’DA ENDİŞE YARATTI

Satın alma girişimi Frankfurt ve Berlin’de ciddi endişelere yol açtı. Commerzbank yönetimi, olası bir satın almanın bankanın iş modelini zayıflatabileceğini düşünüyor.

Commerzbank, Almanya’nın en büyük ikinci özel bankası konumunda bulunuyor ve ülke ekonomisinin bel kemiği olarak görülen küçük ve orta ölçekli işletmelere (Mittelstand) önemli finansman sağlıyor.