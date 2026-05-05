Apple çip üretebilmek için rakiplerine gidecek

Apple, cihazlarında kullanılan ana işlemcilerin üretimi için Samsung Electronics ve Intel ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, temaslar henüz erken aşamada bulunuyor.

SAMSUNG VE INTEL SEÇENEK OLARAK MASADA

Habere göre Apple yöneticileri, Samsung’un ABD’nin Texas eyaletinde inşa ettiği üretim tesisini ziyaret etti. Şirketin ayrıca Intel ile de çip üretim hizmetlerinden yararlanma konusunda ön görüşmeler yaptığı belirtildi.

Bu adımın, Apple’ın uzun süredir çalıştığı ana üretici Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dışında alternatif bir tedarikçi yaratma amacı taşıdığı ifade ediliyor. Ancak Apple’ın, TSMC dışındaki teknolojilerin güvenilirliği ve üretim kapasitesi konusunda bazı endişeleri bulunuyor.

HENÜZ SİPARİŞ VERİLMEDİ

Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve şu ana kadar Samsung ya da Intel’e herhangi bir sipariş verilmediği aktarıldı. Reuters, söz konusu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtirken, Apple ve Samsung’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Intel ise yorum yapmaktan kaçındı.

ÇİP TEDARİKİNDE SORUNLAR SÜRÜYOR

Apple, geçtiğimiz ay açıkladığı finansal sonuçlarında çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların devam ettiğine dikkat çekmişti. Dönemin CEO’su Tim Cook, özellikle iPhone satışlarının gelişmiş işlemci çiplerine yönelik arz kısıtları nedeniyle olumsuz etkilendiğini ifade etmişti.

Öte yandan iPhone 17 ailesinde kullanılan çiplerin, yapay zeka odaklı birçok ileri teknoloji işlemciyle benzer şekilde TSMC’nin üretim teknolojisinin bir türevine dayandığı biliniyor.