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Apple'ı geride bıraktı, dünyanın en değerli ikinci şirketi: İşte Nvidia'nın piyasa değeri

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.06.2024 09:18
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Dünyanın önemli çip üreticilerinden Nvidia, 3,011 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

Apple'ı geride bıraktı, dünyanın en değerli ikinci şirketi: İşte Nvidia'nın piyasa değeri

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları geçti. Nvidia'nın hisse fiyatı yüzde 5,16 artarak 1.224 dolara çıktı. Apple hisselerinin de dün yüzde 1'e yakın artış göstermesine rağmen şirketin piyasa değeri 3,003 trilyon dolarda kaldı.

Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de ilk kez 3 trilyon dolar seviyesini aştı.

Çip üreticisinin hisse fiyatında, yılbaşından bu yana da yüzde 146'nın üzerinde artış görüldü. Şirketin hisselerindeki artışta, Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin artması etkili oldu.

Nvidia, piyasa kapanışı itibarıyla 3,011 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

Nvidia, şubatta önce Amazon'u, daha sonra da Alphabet'i geçerek piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 3. şirketi olmuştu.

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