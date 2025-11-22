Arçelik o ülkeden ayrılıyor! KAP'a açıkladı: 3 milyon dolar ödeme yapacak

Arçelik'ten KAP'a yeni bir açıklama yapıldı. Önde gelen markaların arasında yer alan Arçelik, Tayland'da bulunan buzdolabı işletmesinde üretimleri durdurduğunu açıkladı.

Arçelik Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada küresel verimlilik ve optimizasyon stratejisi kapsamında Tayland’ın Rayong bölgesindeki buzdolabı üretim tesisinde faaliyetleri durdurma kararı aldığı belirtildi.

1 ARALIK'TA TAMAMEN DURDURACAK

Şirket, 1 Aralık 2025 itibarıyla üretimin tamamen sonlandırılacağını ve bu kapasitenin Arçelik’in diğer üretim tesislerine kaydırılacağını açıkladı. Yönetim, bu kapanışın toplam üretim hacmi ve satışlar üzerinde öngörülmeyen bir olumsuz etki yaratmasının beklenmediğini belirtti.



3 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPILACAK

Kapanış kararı kapsamında Rayong tesisinde çalışan 411 kişinin iş akitleri feshedileceği açıklandı. Arçelik, bu personele ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyon dolar olacağını bildirdi. Şirket, operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen bu adımın küresel faaliyet yapısının yeniden düzenlenmesi sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti.



KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Arçelik'in KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:



"Arçelik'in küresel boyutta verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda; üretim tesislerinden Tayland Rayong'da bulunan Buzdolabı İşletmesi'nde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. İşletmedeki kapasite kullanımlarının Şirketimize ait diğer işletmelere kaydırılması planlanmaktadır."