KAP'a bildirildi! Arzum Ev Aletleri için dikkat çeken adım: Hisseleri bir anda yükseldi

Arzum Ev Aletleri’nde önemli bir gelişme yaşanıyor. KAP açıklamasına göre, şirket sermayesinin yüzde 51’ini elinde bulunduran ortaklar, satış veya stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için görüşme kararı aldı. Bu bilginin daha önce yönetim kurulu kararıyla ertelendiği de duyuruda yer aldı.

HİSSELERDEKİ HIZLI YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Son günlerde Arzum hisselerinde görülen keskin artış dikkatleri üzerine çekti. Hisse senedi kısa sürede yaklaşık yüzde 20 değer kazandı ve açıklama günü de yükselişini sürdürdü.

GÖZLER DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN ÜZERİNDE

Piyasa uzmanları, bu tür stratejik gelişmelerin hisse fiyatlarına önceden yansımasının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgularken, söz konusu fiyat hareketlerinin Sermaye Piyasası Kurulu gibi düzenleyici kurumlar tarafından incelemeye alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.