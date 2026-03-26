Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajların sürmesiyle negatif seyrederken yatırımcıların odağı büyük merkez bankalarının enerji şokuna nasıl tepki vereceğine ilişkin haber akışına çevrildi.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 düşüşle 582,1 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 azalışla 10.015 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 22.655 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 43.680 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.794 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 17.053 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler dalgalanmalara yol açıyor. ABD kanadından bölgedeki gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlik içeren mesajlara karşın İran tarafının aksi yönde beyanatlar vermesi varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz akışını sekteye uğratması enerji arzına ilişkin endişeleri beslerken Brent petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi de risk iştahını zayıflatıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta başında yaptığı açıklamada, İran'ın enerji altyapılarına yönelik saldırılara 5 gün ara verildiğini belirtmesini takiben bölgeye binlerce askerin sevk edilmesi, kısa vadede olası bir kara harekatı ihtimalini gündemde tutuyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bölgede Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları yakından takip edildi.

Lagarde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ve Tahran'ın misillemelerinin yol açtığı enerji şoku karşısında Avro Bölgesi ekonomisinin kritik bir sınavdan geçtiğini belirterek, bankanın orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefinden sapmalara karşı son derece duyarlı olacağını ifade etti.

Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkilerine değinen Lagarde, "Eğer bu şok, hedefimizde büyük ve kalıcı bir aşım riskine yol açarsa, para politikasında bir ayarlama yapılması meşru hale gelebilir. Belirsizliğin arttığı bir dünyada, risklere ve senaryolara odaklanan kademeli eylem planlarımız mevcuttur." diye konuştu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, ECB'nin yıl sonuna kadar en az 2 faiz artırımı yapabileceği ihtimallerine işaret ediyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, yüksek enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin Avrupa ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının da takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

