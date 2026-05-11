Bekleyen çoktu: Dünyanın en büyük moda grubundan Türkiye kararı!

Japon moda devi, Türkiye pazarına girmeyi bir süre daha erteledi. Dev markanın bu kararının nedeni ise enflasyon ve belirsizlikler oldu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Yıllardır Türkiye’ye gelmesi beklenen Uniqlo, bir süre daha planlarını askıya aldı. Türkiye pazarına henüz girmese de dev markanın ‘Temel Kumaş Fabrikası ve Yardımcı Malzeme Fabrikası Listesi’nde Türkiye’den 3 şirket bulunuyor.

Ekonomim’in haberine göre, AVM ve perakende sektöründen üst düzey bir temsilci, Japon devinin önümüzdeki 2 yıl içinde Türkiye’ye giriş yapmayı düşünmediğini belirtti.

Sektör temsilcisi, uzun süredir markayla temas halinde olduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uniqlo şu anda stratejik olarak Türkiye’ye bakmıyor. Biz AVM tarafında kendilerine yakınız. Hatta bizden bir yatırımcı, ‘Bu markanın Türkiye temsilciliğini almak istiyorum’ diyerek destek istedi. Biz de marka tarafıyla görüştük. Bize, ‘Önümüzdeki 2 yıl içerisinde böyle bir planımız yok. Öncelikle yatırım ortamının düzelmesi gerekiyor. Enflasyonun da düşmesi önemli. Sonrasında duruma tekrar bakacağız’ yanıtını verdiler. Kaynak, markanın Türkiye perakende pazarı açısından ‘oyun değiştirici’ olacağını da savunarak, “Türkiye’den çok ciddi müşteri gidip alışveriş yapıyor. Herkes o markayı almak istiyor. Açıkçası ben de almak isterim”
MAĞAZA SAYISI 2 BİN 500’Ü AŞTI

Türkiye’de müşteri kitlesi bulunan marka, dünyanın en büyük moda grupları arasında yer alıyor. Şirketin 2025 mali yılı gelirleri 3.4 trilyon yen (yaklaşık 22 milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Uniqlo markasının dünya genelindeki mağaza sayısı 2 bin 500’ü aştı.

Sektör temsilcilerine göre Türkiye’de de marka için ciddi bir talep bulunuyor. Özellikle yurt dışına çıkan Türk tüketicilerin en çok ziyaret ettiği moda zincirleri arasında gösterilen Uniqlo’nun, Türkiye’ye girmesi halinde orta-üst segment hazır giyim pazarında dengeleri değiştirebileceği belirtiliyor. Buna rağmen şirketin mevcut stratejisinde Türkiye’nin öncelikli ülkeler arasında yer almaması dikkat çekiyor.

