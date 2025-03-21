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  4. Bim KAP'a bildirdi! File Market ile yollarını tamamen ayırdı, '250 bin TL sermaye ile...'

Bim KAP'a bildirdi! File Market ile yollarını tamamen ayırdı, '250 bin TL sermaye ile...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.03.2025 11:38
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Geçtiğimiz günlerde BİM, FİLE Market'in bağımsız bir şirket olarak devam edeceğini açıklamıştı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, File Market İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından resmen tescil edildi.

Bim KAP'a bildirdi! File Market ile yollarını tamamen ayırdı, '250 bin TL sermaye ile...'

BİM, gıda perakendeciliği alanında faaliyet gösteren FİLE Market’in bağımsız bir şirket olarak yapılandırılması sürecini tamamladı.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 12 Mart 2025’te alınan karar doğrultusunda, BİM’in tek pay sahibi olduğu 250 bin TL sermayeli "FİLE Market Mağazacılık Anonim Şirketi"nin kuruluş işlemleri tamamlandı. Yeni şirket, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından resmen tescil edildi.

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BİM'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"12 Mart 2025 tarihinde, Şirket'imizin gıda perakendeciliği alanında halen ayrı bir organizasyon yapısıyla faaliyet gösteren markası FİLE'nin, ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet gösterebilmesi amacıyla, tek pay sahibinin Şirketimiz olacağı 250.000 TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Söz konusu şirketin kuruluşu ile ilgili işlemler bugün tamamlanmış olup, "FİLE Market Mağazacılık Anonim Şirketi'' ünvanı ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir."

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BİM, daha önce FİLE Market’in ayrı bir organizasyon yapısıyla faaliyet gösterdiğini belirtmiş ve şirketleşme sürecini başlattığını duyurmuştu.

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BİM'İN PAY GERİ ALIMI 2 MİLYAR LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 19 Mart 2025 tarihli ilke kararı kapsamında, Borsa İstanbul’dan en fazla 4 milyon adet (4 milyon TL nominal değerli) pay geri alımı yapacağını açıkladı. Geri alım için ayrılacak fon ise şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere 2 milyar TL olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bim KAP market
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