Bu da 'Çikolata' savaşı! Ülker şikayet etti, Ticaret Bakanlığı Züber'in reklamlarını durdurdu

Yıldız Holding markası Ülker‘in, Züber‘in reklamına yönelik haksız rekabet şikâyetini haklı bulan Ticaret Bakanlığı, markaya ceza kesti.
Züber’in ilave şeker, yapay aroma verici ve katkı maddesi içermeyen ürünleriyle ilgili reklamında kullandığı “Gerçek Atıştırmalık” ifadesinin rekabete aykırı olduğuna karar veren bakanlık, reklamın yayınını durdurdu.
Gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında kararın adaletli olup olmadığına yönelik başlayan tartışmanın etkisiyle Ekşi Sözlük'te de gündemin üst sıralarına taşındı.