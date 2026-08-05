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Burgan Bank'ın aktif büyüklüğü 213 milyar TL'ye yükseldi

Burgan Bank, yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 213 milyar liraya yükselttiğini duyurdu.

Burgan Bank'ın aktif büyüklüğü 213 milyar TL'ye yükseldi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka yılın ilk yarısında dijitalleşme yatırımları, müşteri odaklı yaklaşımı ve operasyonel verimliliği artıran uygulamalarla büyümesini sürdürdü.

Burgan Bank, 2026'nın ikinci çeyreğinde kurumsal ve ticari bankacılık alanında reel sektöre sağladığı toplam finansman desteğini 118,5 milyar lira seviyesine taşıdı. Bu büyüklüğün 86,7 milyar lirasını nakdi, 31,8 milyar lirasını ise gayri nakdi krediler oluştururken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 büyüme kaydedildi.

Banka, ülke ekonomisine konsolide bazda 12,1 milyar lirası leasing olmak üzere, 119,4 milyar lira kredi desteği sağladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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banka
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