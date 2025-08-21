Değeri 3 kattan fazla arttı, sahibi zenginler listesine girdi! Bir açıklamayla...

Yıldız isimlerin dahi koleksiyonunda yer alan, çantalardan sarkan ve dünyada yeni bir trend yaratan labubu adlı peluş oyuncaklarla beraber Çinli girişimci Wang Ning Pop Mart şirketi salı günü rekor kıran sonuçlar yayınladı.

Şirketin yılın ilk yarısındaki geliri yaklaşık 1,93 milyar dolara ulaşırken şirketin 2024 yılı satışlarını geride bıraktı. Şirketin Hong Kong'da listelenen hisseleri, büyük oranda Labubu'nun ABD ve Avrupa'daki popülaritesiyle beraber bu sene 3 kattan fazla arttı. İlk yarıdaki toplam gelirin yüzde 40'ı Çin dışındaki satışlardan oluştu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Pop Mart, Salı günü yayınladığı 2025'ilk 6 ayına dair raporda net karın yaklaşık yüzde 400 artarak 636,61 milyon dolara ulaştığını duyurdu. CEO Wang Ning'in yeni bir mini Labubu bebeği piyasaya sürme planlarını açıklamasıyla beraber de şirket yükselişini sürdürdü. 2025'te 2,78 milyar dolar gelir hedefini bu koşulda tutturdukları hatta 4,18 milyar dolara ulaşmayı bekleyebilecekleri söylendi.

15,38 MİLYAR DOLARDAN 54,3 MİLYAR DOLARA

Companies Market Cap'e göre şirket 2025'te 15,38 milyar dolar piyasa değerine sahipken Ağustos 2025 itibarıyla değeri 54,3 milyar dolara ulaştı.

2010'dan kurulan Pop Mart'ın CEO'su Wang Ning de bu Labubu çılgınlığı ile beraber Çin'in en zengin 10. kişi oldu ve 26,6 milyar dolarlık servetiyle Forbes Milyarderler Listesi'nde 82. sırada yer aldı.

Hong Kong'da yaşayan sanatçı Kasing Lung tarafından 10 yıl önce tasarlanan Labubu oyuncağı, 2019'da Pop Mart'a lisanslandı ve şirket de bunu koleksiyonluk oyuncaklara dönüştürdü. Birçok ünlü isimle beraber giderek popülerliği artan oyuncaklar, sosyal medyada da çeşitli videolarda çokça yer aldı ve konuşuldu. Oyuncaklar 'gizli kutularda' satılırken fiyatları genellikle 20 - 50 dolar arasında değişiyor. Bazılarının ise bazı sitelerde binlerce dolara çıktığı belirtiliyor.