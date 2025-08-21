FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Değeri 3 kattan fazla arttı, sahibi zenginler listesine girdi! Bir açıklamayla...

Çinli peluş oyuncak üreticisi Pop Mart International Group Ltd. hisseleri, şirketin CEO'su Wang Ning'in çok konuşulan Labubu bebeklerinin minik versiyonunun piyasaya sürüleceğini söylemesi sonrası çarşamba günü yüzde 12'den fazla arttı. Şirketin net karında yaklaşık yüzde 400'lük artış açıklanırken şirket değeri bu sene yaklaşık yüzde 250 arttı ve Ağustos 2025 itibarıyla 5,3 milyar dolara geldi. CEO Wang Ning ise Çin'in en zengin 10. kişisi konumunda.

Değeri 3 kattan fazla arttı, sahibi zenginler listesine girdi! Bir açıklamayla...
Hande Dağ

Yıldız isimlerin dahi koleksiyonunda yer alan, çantalardan sarkan ve dünyada yeni bir trend yaratan labubu adlı peluş oyuncaklarla beraber Çinli girişimci Wang Ning Pop Mart şirketi salı günü rekor kıran sonuçlar yayınladı.

Şirketin yılın ilk yarısındaki geliri yaklaşık 1,93 milyar dolara ulaşırken şirketin 2024 yılı satışlarını geride bıraktı. Şirketin Hong Kong'da listelenen hisseleri, büyük oranda Labubu'nun ABD ve Avrupa'daki popülaritesiyle beraber bu sene 3 kattan fazla arttı. İlk yarıdaki toplam gelirin yüzde 40'ı Çin dışındaki satışlardan oluştu.

Değeri 3 kattan fazla arttı, sahibi zenginler listesine girdi! Bir açıklamayla... 1

Habertürk'te yer alan habere göre; Pop Mart, Salı günü yayınladığı 2025'ilk 6 ayına dair raporda net karın yaklaşık yüzde 400 artarak 636,61 milyon dolara ulaştığını duyurdu. CEO Wang Ning'in yeni bir mini Labubu bebeği piyasaya sürme planlarını açıklamasıyla beraber de şirket yükselişini sürdürdü. 2025'te 2,78 milyar dolar gelir hedefini bu koşulda tutturdukları hatta 4,18 milyar dolara ulaşmayı bekleyebilecekleri söylendi.

Değeri 3 kattan fazla arttı, sahibi zenginler listesine girdi! Bir açıklamayla... 2

15,38 MİLYAR DOLARDAN 54,3 MİLYAR DOLARA

Companies Market Cap'e göre şirket 2025'te 15,38 milyar dolar piyasa değerine sahipken Ağustos 2025 itibarıyla değeri 54,3 milyar dolara ulaştı.

2010'dan kurulan Pop Mart'ın CEO'su Wang Ning de bu Labubu çılgınlığı ile beraber Çin'in en zengin 10. kişi oldu ve 26,6 milyar dolarlık servetiyle Forbes Milyarderler Listesi'nde 82. sırada yer aldı.

Hong Kong'da yaşayan sanatçı Kasing Lung tarafından 10 yıl önce tasarlanan Labubu oyuncağı, 2019'da Pop Mart'a lisanslandı ve şirket de bunu koleksiyonluk oyuncaklara dönüştürdü. Birçok ünlü isimle beraber giderek popülerliği artan oyuncaklar, sosyal medyada da çeşitli videolarda çokça yer aldı ve konuşuldu. Oyuncaklar 'gizli kutularda' satılırken fiyatları genellikle 20 - 50 dolar arasında değişiyor. Bazılarının ise bazı sitelerde binlerce dolara çıktığı belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttıABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
Tofaş KAP'a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor!Tofaş KAP'a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor!

Anahtar Kelimeler:
oyuncak şirket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

'Almak isteyen çekinmesin alsın' Konut kredisinde 'faiz' detayını verdi

'Almak isteyen çekinmesin alsın' Konut kredisinde 'faiz' detayını verdi

Tesla'nın rakibiydi iflas etti!

Tesla'nın rakibiydi iflas etti!

'Öğrenmek isteyene öğretirim' Şimdiye kadar yüzlerce yaptı, çırak bulamıyor

'Öğrenmek isteyene öğretirim' Şimdiye kadar yüzlerce yaptı, çırak bulamıyor

İran'dan getirip başladı! 'Bu sene değişik bir yöntem denedim, yükseldi' 5 dönümde yapıyor

İran'dan getirip başladı! 'Bu sene değişik bir yöntem denedim, yükseldi' 5 dönümde yapıyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.