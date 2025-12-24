FİNANS

DenizBank'tan ADB ile 100 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı

DenizBank, sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası işbirliklerine yenisini ekleyerek Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile 100 milyon dolar tutarında yeşil tahvil ihracına imza attı.

Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, ADB'nin Türkiye'de özel sektörde gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini taşıyan 5 yıl vadeli yeşil tahvil, bankanın "Sürdürülebilir Finans Çerçevesi" kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil bina yatırımları, emisyon azaltımı, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım projelerinin finansmanında kullanılacak.

ADB'nin Türkiye'nin uzun vadeli büyümesine destek verme hedefini gösteren ihraç, DenizBank'ın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ve sürdürülebilirlik odaklı stratejisine yönelik yatırımcı ilgisini de teyit etti.

YEŞİL TAHVİL TUTARI 453 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, ADB'nin Türkiye'de özel sektörle gerçekleştirdiği ilk işlemde DenizBank'ı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Böcügöz, işlemin düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmaya katkı sunacağını vurgulayarak, "Elde ettiğimiz 100 milyon dolarlık fonlamayı, iklim değişikliğine bağlı risklerin azaltılmasını hedefleyen çalışmalara uzun vadeli kaynak olarak aktaracağız. Bu işlemi, Türkiye'de yeşil tahvil piyasasının gelişimi ve iklim dostu yatırımların ölçeğinin genişletilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda ihraç ettikleri yeşil tahvil tutarının 453 milyon dolara ulaştığına değinen Böcügöz, yurt dışı kaynaklar içinde sürdürülebilirlikle ilintili fonlama payının da yüzde 53'e çıktığını, iklim dostu projelerin portföydeki payını artırmayı ve sürdürülebilir fonlama yapısını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

ADB Özel Sektör Operasyonları Genel Direktörü Isabel Chatterton da söz konusu yatırımın, DenizBank'ın Türkiye'de iklim finansmanını ölçeklendirme hedefini destekleyeceğini ve yeşil yatırımlara yönelik uzun vadeli finansman sağlama kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

Chatterton, "Fonlamanın, özel sektörün Türkiye'de yeşil ekonomiye geçiş sürecindeki yatırımlara daha aktif katılımını, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim dayanıklılığı odaklı projelerin hayata geçirilmesini teşvik edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

