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Dev şirket karını artırdı ama 600 kişiyi işten çıkaracak

İsviçre'nin en büyük hayat sigortası sağlayıcısı ve önde gelen gayrimenkul yatırımcılarından Swiss Life, kar artışına rağmen verimliliği yükseltmek amacıyla 2028 yılı sonuna kadar yaklaşık 600 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Dev şirket karını artırdı ama 600 kişiyi işten çıkaracak

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, planlanan istihdam kesintilerinin yaklaşık yarısının İsviçre'deki sigorta faaliyetlerinde, diğer yarısının ise ağırlıklı olarak yurt dışındaki varlık yönetimi biriminde gerçekleşeceği belirtildi.

Dev şirket karını artırdı ama 600 kişiyi işten çıkaracak 1

KARARIN, GÜÇLÜ FİNANSAL SONUÇLARA RAĞMEN GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu kararın, şirketin 2026 yılının ilk yarısında elde ettiği güçlü finansal sonuçlara rağmen gelmesi dikkati çekti.

Yılın ilk altı ayında net karını yüzde 8 artırarak 649 milyon İsviçre frangına (801 milyon dolar) yükselten Swiss Life'ın faaliyet karı da yüzde 8'lik artışla 967 milyon İsviçre frangına (1,2 milyar dolar) ulaştı.

Dev şirket karını artırdı ama 600 kişiyi işten çıkaracak 2

Şirketin brüt prim üretimi ise yerel para birimleriyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 12,3 milyar franga (15,2 milyar dolar) ulaştı. Bu primlerin yarısından fazlası, yüzde 7'lik bir büyüme kaydeden İsviçre iç pazarından elde edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
işten çıkarma sigorta şirket
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