Dev şirket yıllık 85 bin dolar maaş verecek: Deneyim gerekmiyor

Anthropic, yapay zeka öğrenenlere yıllık 85 bin dolar maaş verecek! Yapay zekanın birçok insanın işini elinden alabileceğine ilişkin endişeler gündemdeki yerini korurken, ABD merkezli Anthropic şirketi insan iş gücünün geleceğine dair ipuçları verebilecek yeni bir girişime imza attı. Anthropic, genç çalışanları kar amacı gütmeyen kuruluşlara yerleştirerek bu kuruluşların operasyonlarına yapay zekayı entegre etmelerine yardımcı olacak "Claude Corps" başlıklı bir program başlattı.

Şirket, yapay zekanın gerçek dünyadaki sorunları çözmek ve işletmelerin üretkenliğini artırmak için nasıl kullanılabileceğini öğrenmek isteyen kişiler aradığını duyurdu. 18 yaşını doldurmuş ve tam zamanlı iş deneyimi iki yıldan az olan herkesin başvurabileceği programda katılımcıların, kar amacı gütmeyen kuruluşların otomasyon sağlayabileceği alanları keşfetmelerine ve Claude kullanarak iş akışlarını iyileştirmelerine yardımcı olmaları hedefleniyor. Kendini tekrar eden ve rutin ofis işlerini çalışanların sırtından alan ve işletmelerin verimliliğinde yeni çığırlar açan yapay zeka araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayacak program, pek çok teknoloji odaklı programın aksine başvuru sahiplerinin daha önce yapay zeka alanında deneyime sahip olmaları gerekmiyor.

150 MİLYON DOLAR TAHSİS EDİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre program çerçevesinde bin kişinin yapay zeka aracı Claude kullanımını öğrenmesi ve bunların ABD genelindeki kar amacı gütmeyen kuruluşlarla eşleştirilmesi için başlangıç olarak 150 milyon dolar tahsis edildi. İlk 100 kişilik grup, bu yıl ekim ayında programa katılacak ve başvurular, 17 Temmuz'a kadar açık olacak. Program çerçevesinde en az 400 kar amacı gütmeyen kuruluş, programın katılımcılarına ev sahipliği yapacak.

Anthropic tarafından finanse edilen ve yönlendirilen program, düşük gelirli üniversite öğrencilerinin teknoloji sektörüne girmelerine yardımcı olan bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan CodePath tarafından yürütülüyor. Program kapsamında katılımcıların, edinecekleri yan haklara ek olarak yıllık 85 bin dolar maaşla CodePath tarafından istihdam edilmesi öngörülüyor. Yapay zekayı etkili bir şekilde kullanmayı bilen çalışanlara yönelik artan talebi de yansıtan bu girişim, kullanımı yaygınlaşan yapay zeka araçları ile gerçek dünyada karşılaşılan problemlerin çözümü arasında bir köprü kurabilecek profesyonellerin eğitimini sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır