Dev şirkette dolandırıcılık! Çalışanları susturmak için maaşa bağladılar

Danimarkalı ambalaj şirketinin Türkiye şubesinde Finans Direktörü olan H.Y., çalıştığı şirketi 211 milyon 150 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 2 suç ortağıyla birlikte gözaltına alındı.

Dünya genelinde 130 ülkede faaliyet gösterdiği öğrenilen Danimarkalı şirketin Genel Müdürü L.B., İstanbul şubesinde Finans Direktörü olarak çalışan H.Y.'nin, paravan şirket aracılığıyla 'danışmanlık' adı altında şirketi toplam 211 milyon 150 bin 349 lira zarara uğrattığını belirterek şikayetçi oldu.

PARAVAN ŞİRKET KURMUŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheli H.Y.'nin 2023 yılının Eylül ayında aynı şirkette çalışan bir kişi adına danışmanlık şirketi kurduğu ve çalıştığı firmaya hizmet veriyormuş gibi ödeme aldığı tespit edildi. H.Y.'nin bir süre sonra kurulan paravan şirketin hisselerinin üçte ikisini üzerine geçirdiği ve uzun süre bu yöntemle şirkete zarar vermeye devam ettiği belirlendi.

ÇALIŞANI SUSTURMAK İÇİN MAAŞ BAĞLAMIŞ

Polis incelemelerinde, şirket içinde çalışan bir kişinin durumu fark etmesi üzerine, şüphelilerin bu kişiye durumu açıklamaması için danışmanlık şirketi üzerinden 200 bin lira maaş bağladığı ortaya çıktı. Delillerin toplanmasının ardından H.Y. (48) ile birlikte R.S. (50) ve P.A.Ö. (44) gözaltına alındı.

AYNI İFADEYİ VERMEK İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞLAR

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, yakalanmaları halinde nasıl ifade vereceklerini anlattıkları video ve yazışmalar bulundu. Bu şekilde aynı ifadeleri vererek suçtan kurtulmayı planladıkları öğrenildi.
TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

