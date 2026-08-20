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Dünyanın en borçlu şirketi olmuştu: Patronuna ömür boyu hapis

Çin'de ödeyemediği borçları nedeniyle tasfiyesine karar verilen gayrimenkul şirketi Evergrande'ın kurucusu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan, dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Dünyanın en borçlu şirketi olmuştu: Patronuna ömür boyu hapis

Çin'de batık gayrimenkul şirketi Evergrande'ın patronu ömür boyu hapse mahkum edildi! Şıncın Orta Halk Mahkemesinde görülen davada mahkeme, Hui ve iki şirketinin, kamu fonlarını yasa dışı kullanma, usulsüz para toplama, yasa dışı kredi verme, usulsüz hisse çıkarma, yasa dışı veri açıklama ve kurumsal rüşvet suçlarını işlediğine hükmetti.

Dünyanın en borçlu şirketi olmuştu: Patronuna ömür boyu hapis 1

Hui'yi aralarında usulsüz fon kullanımı ve şirket varlıklarını zimmetine geçirmenin olduğu dolandırıcılık suçlarından ömür boyu hapse mahkum eden mahkeme, sanığın siyasi haklarından men edilmesine ve tüm mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Mahkeme, kararında, Hui'nin kontrol ettiği Evergrande Grup ve Evergrande Gayrimenkul Grubu'nun, 2016-2021 yıllarını kapsayan dönemde büyük ölçekli mali dolandırıcılık ve diğer yöntemlerle varlıklarını olduğundan fazla gösterip yükümlülüklerini gizleyerek kanunları ve düzenlemeleri ihlal ettiğini belirtti.

Mahkeme ayrıca Evergrande Grup'a 8,82 milyar yuan (1,31 milyar dolar), Evergrande Gayrimenkul Grubu'na ise 7 milyar yuan (1,04 milyar dolar) para cezası verdi.

Dünyanın en borçlu şirketi olmuştu: Patronuna ömür boyu hapis 2

"DÜNYANIN EN BORÇLU ŞİRKETİ"

Çin'de döneminin önde gelen inşaat ve emlak şirketlerinden biri olan Evergrande, ülkede Kovid-19 salgınıyla başlayan gayrimenkul sektöründe düşüşle giderek derinleşen borç krizine girmiş ve "dünyanın en borçlu şirketi" konumuna gelmişti.

Toplam borç yükümlülüğü 300 milyar doları aşan şirket, vadesi geldiği halde ödeyemediğinden borçları için temerrüde düşmüştü. Alacaklıların Hong Kong'da açtığı davada mahkeme, Ocak 2024'te borçların ödenmesi için şirketin varlıklarının tasfiyesine karar vermişti.

Borç problemlerine ek olarak şirket hakkında düzenleyici kurumlar ve adli makamlarca soruşturma başlatılmış, Yönetim Kurulu Başkanı Hui, adli gözetim altına alınmıştı.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), Hui'ye, Mart 2024'te şirketin gelirlerini yanlış göstererek yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle hisse senedi piyasalarından ömür boyu men cezası vermişti.

Komisyon, ihlaller nedeniyle Evergrande'yi 4,2 milyar yuan (620 milyon dolar), Hui'yi ise 47 milyon yuan (6,9 milyon dolar) idari para cezasına çarptırmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin gayrimenkul patron
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