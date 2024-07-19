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  4. Ereğli Demir Çelik KAP'a bildirdi! Maden sahasında altına rastlandı

Ereğli Demir Çelik KAP'a bildirdi! Maden sahasında altına rastlandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.07.2024 11:25
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Ereğli Demir Çelik, Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığını bildirdi.

Ereğli Demir Çelik KAP'a bildirdi! Maden sahasında altına rastlandı

Ereğli Demir Çelik, Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığını bildirdi. Ereğli Demir Çelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda, olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verilmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli Altın KAP demir çelik
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