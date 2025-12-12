FİNANS

Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik’te üst düzey atamalar

Garanti BBVA’da uzun yıllar boyunca çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra son olarak Kredi Riski Yönetimi Başkanı olarak görevini sürdüren Murat Atay'ın bankadan ayrıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, bu gelişme doğrultusunda, Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Başkanlığı görevini, Aralık 2024’ten bu yana Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü olarak görev yapan Gökhan Koca devralacak. Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü rolünü ise Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı İstanbul Pazarlama Müdürlüğü Direktörü olarak görev yapan Nurdan Tunay Günaylı devir alacak.

Atamalar gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasının ardından yürürlüğe girecek.

GÖKHAN KOCA KİMDİR?

Gökhan Koca, 2000 yılında Garanti BBVA’da müfettiş olarak başladığı kariyerine 2006–2017 yılları arasında Garanti BBVA Mortgage’daki üst düzey pozisyonlarla devam etti. 2017–2019 yılları arasında Garanti BBVA’da KOBİ ve Tarım Bankacılığı Direktörü olarak görev yapan Koca, 2019–2024 döneminde BBVA’nın Madrid merkez ofisinde KOBİ Bankacılığı Global Sorumlusu rolünü üstlendi. Aynı dönemde, Kasım 2019–Şubat 2021 arasında Finlandiya merkezli fintech şirketi Holvi’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi MBA mezunu olan Gökhan Koca, bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip.

NURDAN TUNAY GÜNAYLI KİMDİR?

Nurdan Tunay Günaylı 2004 yılında Garanti BBVA’ya katılan Günaylı, şube ve genel müdürlük pozisyonlarında, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Nurdan Tunay Günaylı bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip.

