Günün önemli şirket haberleri (28 Mayıs 2024)

Bugün iş dünyasında birçok heyecan verici gelişme yaşanıyor. Şirketler stratejik ortaklıklar kurarak güçlerini birleştiriyor, büyüme hedeflerine ulaşmak için adımlar atıyor ve geleceğe yönelik yatırım projelerine odaklanıyor. Sermaye artırımları, yeni iş anlaşmaları ve yapılan değişiklikler de iş dünyasının dinamizmini yansıtıyor. Şirketlerin kararlılığı ve inovasyona dayalı stratejileri, günümüzde en çok konuşulan konular arasında. Bu gelişmeler piyasaları etkileyerek iş dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli konuları yansıtıyor. İşte günün dikkat çeken şirket haberlerinden bazıları...

ALKLC.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 Mayıs’ta toplanacak.

HOROZ - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 - 31 Mayıs’ta toplanacak.

YIGIT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 - 31 Mayıs’ta toplanacak.

ARTMS - Şirketin Ocak - Mart dönemindeki ihracat tutarının 3,5 milyon dolar olduğu açıklandı.

ARCLK - Arçelik - LG’nin Ortaklık Sözleşmesi 31 Aralık 2031 tarihine kadar uzatılırken, Şirket ile LG tadil sözleşmesi kapsamında yeni ortaklık döneminde Arçelik - LG, Türkiye'de satışı amacıyla VRF ürünlerinin üretimine de başlayacağı açıklandı.

ALARK - Şirket bağlı ortaklığı Alarko Tarım’ın İpeks Jeotermal ile iştirak ve hissedarlık sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

A1CAP - 182 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

AVHOL - Şirket ile Atlas Portföy Yönetimi arasında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için anlaşma sağlandığı ve Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için SPK’ya başvuru yapılması sonrasında sürecin tamamlandığı, şirketin 100 milyon TL katılım kararı aldığı açıklandı.

CIMSA - Şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kapsayan ve 1.5 C senaryosuna uygun hedeflerin tescillendiği açıklandı.

CMBTN DESPC - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

CVKMD - Orta Truva Madencilik’in paylarının tamamının satın alınması için görüşmelere başlandığı açıklandı.

EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 1.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.

ESEN NATEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Batarya Sistemleri’nin sermayesinin 10 milyon TL’den 100 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

EMNIS - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Haziran’a kadar depo şartı tedbiri getirildi.

EUHOL - Şirketin finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarında görüş bildirmekten kaçınılması nedeniyle Borsa tarafından şirketin uyarılmasına karar verildiği açıklandı.

EBEBK - Şirket tarafından Hisse Ortak Promosyonu Programı düzenlenmesine karar verildiği açıklandı.

ENTRA - Eterna Green’in paylarının 10.000 euroya devralındığı açıklandı.

EGEEN - Şirket tarafından yeni fabrika yatırımı kapsamındaki süreçlerin devam ettiği açıklandı.

EGEPO - Egepol International Hastanesi'nin JCI Belgesi aldığı açıklanırken, bu belge ile yurt dışı gelirlerinin daha çok artmasının beklendiği belirtildi.

FZLGY - Şirket projelerinden Başakşehir Avrasya Konutları’nın Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.

GARAN - Yurt dışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GLCVY - Şirketin ISCTR’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan toplamda 659,8 milyon TL büyüklüğündeki portföyün ihalesine en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandığının açıklanması sonrasında devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GLCVY - Şirketin ISCTR’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan toplamda 99,2 milyon TL büyüklüğündeki portföyün ihalesine en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandığının açıklanması sonrasında devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

HEDEF - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

HUNER - Şirket bağlı ortaklığı Kayen Beta Enerji ile şirket bağlı ortaklığı Aks İşletme Yönetimi’nin birleşmesine karar verildiği açıklandı.

ISMEN - 92 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

INVEO GEDIK - Misyon Yatırım Bankası’nın sermayesinin 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

KMPUR - Şirketin, Ravago Petrokimya ile stratejik iş birliği konusunda anlaşmaya vardığı, anlaşma kapsamında, Ravago'ya ait poliüretan sistem üretim tesis ve ekipmanlarının şirketin Düzce tesisine taşınacağı açıklandı.

KARYE - Orkun Kartal tarafından 66.971 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KLRHO - Şirketin grup şirketlerinden Kiler Tekstil ve Biskon Yapı’nın GES tesisisin tamamlanarak, enerji üretim ve satış işlemlerinin başladığı açıklandı.

LRSHO ADESE - Şirketlerin pay sahibi olduğu Loras Gayrimenkul’ün sermayesinin 114,4 milyon TL nakden artışla 3,2 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.

MAGEN - Margun Climatech B.V.‘nın, Romanya'da %100 bağlı ortaklığı olarak 250.000 euro sermayeli Margun Romania Climatech SRL unvanlı şirketin kurulduğu, şirketin 150 MWp'lik proje geliştirme sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

NETAS - Şirket ile şirketin ana hissedarı ZTE Cooperatief UA arasında gerçekleşen görüşmeler kapsamında, ZTE'nin Nubia markalı ürününün Türkiye'de satışa sunulması ve şirketin bu süreci destekleyeceği açıklandı.

TAVHL - S&P tarafından şirketin kredi notu ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

TCELL - 250.000 TL sermayeli Artel Bilişim Servisleri unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

TCELL - 8 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

ONRYT - Şirket payları 28 Mayıs’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

OZYSR - Şirket payları 29 Mayıs’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

PEGYO - Şirket payları 3 Haziran’dan itibaren PEHOL kodu ile Borsa’da işlem görecek.

PEKGY - Sermaye artırımından elde edilen fonun finansal borç ödemesinde ve yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.

PNSUT - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

PRDGS - ASY Yenilenebilir Enerji’nin nakdi sermaye artırımı kapsamında A1 Portföy Pardus Vizyon GSYF dışındaki diğer ortaklarının sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkından feragat ettiği, sermaye artırımına A1 Portföy Pardus Vizyon GSYF’nin katılacağı açıklandı.

VAKBN - 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

ALARK - Vedat Aksel Alaton tarafından 112,00 TL fiyattan 4.350.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,27’ye geriledi.

AVPGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 42,66 - 43,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

DMRGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 360.014 adet pay 14,49 - 14,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENKAI - Yönetim Kurulu Başkanı Agah Mehmet Tara tarafından 39,92 - 40,08 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,29’a yükseldi.

ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 40,04 - 40,20 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,23’e yükseldi.

ENKAI - Şarık Ömer Tara tarafından 39,92 - 39,98 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,23’e yükseldi.

GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 530.000 adet pay 15,42 - 15,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

KTLEV - Hedef Portföy tarafından 4.503.099 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,60’a geriledi.

METUR - BCC Yatırım tarafından 13,52 TL fiyattan 2.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,96’ya geriledi.

PEKGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 7,89 TL fiyattan geri alındı.

VERTU VERUS - VERUS tarafından 45,00 TL fiyattan 146.385 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %60,34’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM

AKSA - Şirket sermayesinin 323,7 milyon TL’den %1100 oranında bedelsiz olarak 3,6 milyar TL artışla 3,9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

ETILR - Şirket sermayesinin 40 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 80 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

HUNER - Şirket sermayesinin 580 milyon TL’den %72,4 oranında bedelli olarak 420 milyon TL nakden artışla 1 miyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.968.288 adet pay 28 - 29 Mayıs’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

Kaynak: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



