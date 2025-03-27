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Hepsiburada'nın patronundan yeni yatırım! O bankayı satın alıyor...

27.03.2025 16:25
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Hepsiburada'nın yüzde 65,4'ünü temsil eden Kaspi.kz, yeni bir yatırıma daha imza attı. Buna göre, Kazakistan'ın en büyük e-ticaret grubu Kaspi.kz’in Rabobank'ın Türkiye faaliyetlerini satın almak için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Hepsiburada'nın patronundan yeni yatırım! O bankayı satın alıyor...

Geçtiğimiz yıl Kazakistan'ın e-ticaret grubu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devralarak şirketin hakim hissedarı olmuştu.

e-ticaret

ANLAŞMA İMZALANDI!

Kaspi.kz'nin Hepsiburada'yı satın almasının ardından yeni bir yatırım ile gündeme geldi. Kaspi.kz’dan yapılan açıklamada, Rabobank AŞ'nin hisselerini satın almak için Hollanda merkezli Rabobank Group ile Türkiye faaliyetlerini satın almak için anlaşma imzaladığı bildirildi.

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Açıklamada, satın almanın, finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, düzenleyici kurum onayına tabi olduğu belirtildi.
AA
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hepsiburada banka
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