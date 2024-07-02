İlk çeyrekte yüzde 74'lük FAVÖK artışı! KAP'a bildirildi

Suwen Tekstil, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2024 ilk üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

Marka enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş finansal sonuçlarına göre, 2024’ün ilk üç ayındaki konsolide hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında arttırarak 618 milyon TL’lik ciroya ulaştı. Enflasyon muhasebesi düzeltmeleri öncesi verilere göre ise satışlarını ikiye katlayarak 599 milyon TL’lik ciroya ulaştı.

Yılın ilk üç ayında, cirosunda %83’lük paya sahip olan yurt içi mağazacılık kanalında gelirlerini %19 arttırırken, cirosunda %12’lik paya sahip e-ticaret kanalında ise %33’lük ciro artışı gerçekleştirdi. Geçen yılın ilk üç ayındaki %44’lük brüt kar marjını %52’ye ve %9’luk FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) marjını ise %13’e çıkarttı. Şirketin konsolide FAVÖK rakamı ilk üç aylık dönemdeki güçlü gelir büyümesinin de üzerinde %74 oranında artış göstererek yaklaşık 83 milyon TL seviyesine yükseldi.

Enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş finansal sonuçlarına göre yılın ilk çeyreğinde faaliyet karlılığında önemli bir artış grafiği kaydeden marka, 2024 yılının ilk çeyreğinde 17 milyon TL net kar açıkladı.





