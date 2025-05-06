İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'tan yeni hamle geldi! Rapor alıp evlenmişti, 'demans' teşhisi konuldu evliliği iptal edilecek...

Kıraç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı 88 yaşındaki İnan Kıraç, 2024'ün son günlerinde 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmişti. Geçtiğimiz yıl evlatlıktan ret davası açtığı İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını söylemiş ve evliliğin iptali için mahkemeye başvurmuştu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Kıraç'ın başvurusu ardından mahkeme kararı ile İnan Kıraç için Adli Tıp Kurumu'nun sağlık heyeti Kıraç'ın demans hastası olduğunu tespit etti.

AVUKATLARINDAN VEKALETİ ALINDI

27 Mayıs tarihinde İnan Kıraç ve Alangoya'nın evlilik iptaline ilişkin dava öncesi İpek Kıraç'tan hukuki bir hamle daha geldi. Kıraç, mahkemeye sunduğu dilekçede, demans teşhisi konulan İnan Kıraç için 'kısıtlama' kararı alındığını ifade ederek, temsil yetkisinin atanan vasilere geçtiğini belirtti.

İnan Kıraç'ı temsil eden avukatların da bu vasiler tarafından atanmadığı belirtilen dilekçede, bu avukatların görevlerinin sonlandırdığı belirtilerek vekaletlerinin alınması talep edildi.

MAHKEME KARARI VERDİ

2.Sulh Hukuk Mahkemesi verdiği kararla, İnan Kıraç'ın avukatlığını üstlenen Köksal Bayraktar, Mehmet İpek ve Sıtkı Anlam Altay'ın UYAP kayıtlarının silinmesine ve İnan Kıraç ile ilgili vekaletlerine son verdi.

ALANGOYA'NIN AVUKATLIĞINDAN İSTİFA ETTİLER

Bu kararın ardından avukatların cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, İnan Kıraç'ın avukatlığını üstlenen avukatlar, İstanbul Anadolu 18.Aile Mahkemesi'ne gönderdikleri dilekçe ile Emine Alangoya'nın avukatlığından istifa ettiklerini belirttiler.

Görevinden istifa eden avukatların listesi ise şu şekilde:



Köksal Bayraktar, Mehmet İpek, Sıtkı Anlam Altay, Nihan Altay, Murat Can Alayoğlu, Suha Yılmaz, Mertcan İpek, Deniz Onat Karagülle, İrem Birçem Arikan.