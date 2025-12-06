FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

İş dünyası 'KOBİ'ler için' deyip açıkladı: 'Uygulama kaldırılsın'

İş dünyası ve mali müşavirler, yıl sonuna günler kala enflasyon muhasebesi uygulamasının kaldırılmasını talep ediyor. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Uygulamanın bugünkü haliyle sürdürülmesi değil, ülkenin gerçeklerine ve reel sektörün yükünü taşıyabileceği bir yapıya göre yeniden tasarlanması veya tamamen kaldırılması gerekmektedir" dedi.

İş dünyası 'KOBİ'ler için' deyip açıkladı: 'Uygulama kaldırılsın'

Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeğe uygun sunulmasını sağlamak amacıyla varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin enflasyon etkilerine göre düzeltilmesini içeren enflasyon muhasebesi, 2023'te verilen kararla 2024 yılından itibaren yeniden uygulanmaya başlanmıştı.

İş dünyası KOBİ ler için deyip açıkladı: Uygulama kaldırılsın 1

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, yıl sonu bilançoları için önem arz eden enflasyon muhasebesi uygulamasının tamamen yürürlükten kaldırılacağı yönünde kamuoyunda beklenti oluştuğunu söyledi.

Yıldız, enflasyon düzeltmesi uygulamasının, işletmelerin mali tablolarının güncel değerlere getirilmesi amacından ziyade bazı işletmelerde daha fazla, bazı işletmelerde ise daha az vergi ödenmesine yol açtığına dikkati çekti.

İş dünyası KOBİ ler için deyip açıkladı: Uygulama kaldırılsın 2

"ENFLASYON MUHSEBESİ KALDIRILSIN"

Söz konusu uygulamanın geçici vergi dönemleri bazında olmaması gerektiğinin altını çizen Yıldız, "Sadece yıllık dönem bazında ve vergi etkisi olmaksızın uygulanmalı ya da vergi mevzuatımızda yapılacak kanuni düzenlemeyle uygulama tamamen kaldırılarak bunun yerine zaten vergi mevzuatımızda yer alan sürekli yeniden değerleme uygulaması geçerli olmalıdır. Hem işletmelerimiz hem meslek mensuplarımız hem de mali idaremiz açısından enflasyon muhasebesinin kaldırılması daha uygundur." ifadelerini kullandı.
İş dünyası KOBİ ler için deyip açıkladı: Uygulama kaldırılsın 3

"HATA İHTİMALİ YÜKSEK"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon muhasebesi uygulamasının mevcut koşullarda yürürlüğe konulmamasının iş dünyası açısından bir rahatlama sağlayacağını ve böylece işletmeler için operasyonel yük, ek maliyet ve uyum karmaşasının ortadan kalkacağını vurguladı.
İş dünyası KOBİ ler için deyip açıkladı: Uygulama kaldırılsın 4

KOBİ'lerin enflasyon muhasebesi kaynaklı finansal raporlama süreçlerinde hata ihtimalinin yüksek olduğunu bildiren Avdagiç, duran varlık (işletmenin uzun vadede sahip olduğu veya kullanmayı planladığı varlıklar) ağırlıklı çalışan, birikmiş amortismanı veya sermaye düzeltme farkı yüksek olan şirketlerde enflasyon düzeltmesinin bilançoda gerçekleşmemiş teknik karlar oluşturduğuna işaret etti.
İş dünyası KOBİ ler için deyip açıkladı: Uygulama kaldırılsın 5

Avdagiç, yüksek finansman maliyetleri nedeniyle firmaların zorlu süreçten geçtiğini dile getirerek, "Enflasyon muhasebesi uygulamasının yeniden değerlendirilmesi, işletmelerin daha öngörülebilir, sade ve yönetilebilir bir finansal raporlama süreciyle faaliyet göstermelerine katkı sağlayacaktır" dedi.

"ORTAK AKILLA TASARLANMALI"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir de enflasyon muhasebesinin şirketlerin hayatını kolaylaştırmak yerine, birçok sektörde maliyetleri artıran, belirsizlik doğuran ve vergi yükünü ağırlaştıran bir yapıya dönüştüğünü aktardı.
İş dünyası KOBİ ler için deyip açıkladı: Uygulama kaldırılsın 6

Enflasyon muhasebesinin teoride şeffaflık sağlarken, uygulamada yatırım isteğini azalttığını, istihdam kaybı riskini artırdığını ve nakit akışını bozduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu süreç yönetilemez değil fakat yönetilme biçimi değişmeye muhtaç.

Uygulama, bu dönemde geçici olarak askıya alınabilir. KOBİ'ler için daha basit, ayrı bir model tasarlanabilir. Reel kar oluşturmayan kazançlarda vergi yükü kaldırılmalı. Düzenlemeler, iş dünyası ve meslek örgütleriyle ortak akılla tasarlanmalıdır" şeklinde konuştu.
İş dünyası KOBİ ler için deyip açıkladı: Uygulama kaldırılsın 7

Özdemir, bugün enflasyon muhasebesinin teorik doğruluğuna rağmen uygulamada işletmelerin gücünü tüketen bir düzenleme haline geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Oysa bugün Türkiye'nin ihtiyacı, işletmeleri sıkıştırmak değil, sermayeyi güçlendiren, yatırımı teşvik eden, istihdamı koruyan bir iklim yaratmaktır. Enflasyon muhasebesinin bugünkü haliyle sürdürülmesi değil, ülkenin gerçeklerine ve reel sektörün yükünü taşıyabileceği bir yapıya göre yeniden tasarlanması veya tamamen kaldırılması gerekmektedir"

"BEKLENEN ETKİNLİĞİ SAĞLAYAMADI"

Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Başkanı Ertuğrul Onat ise yıl sonuna yaklaşırken enflasyon muhasebesi nedeniyle işletmelerin yaşadığı sıkıntıların daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Enflasyon muhasebesiyle şirket bilançolarının ekonomik gerçekliğinin yansıtılması ve finansal analizlerin sağlıklı zemine oturması amaçlanırken, uygulamanın mevcut halinin reel sektörde beklenen etkinliği sağlayamadığına değinen Onat, vergi gelirlerine olumlu yansıyacağı yönündeki beklentilerin de karşılanmadığını belirtti.
İş dünyası KOBİ ler için deyip açıkladı: Uygulama kaldırılsın 8

"TEMELİNİ OLUŞTURACAK"

Onat, özellikle borç ağırlıklı büyüyen firmalar için enflasyonist ortamın yarattığı tablonun reel bir kazanç olmadığı halde ilave vergi yükü doğurduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öz sermaye yapısı zayıf olan KOBİ'lerimiz açısından bu durum daha da ağır yük oluşturmaktadır. İşletmelerimiz, reel bir gelir elde etmeden yalnızca enflasyonun muhasebe kalemleri üzerindeki etkisi nedeniyle vergi ödemek zorunda kalmaktadır. Bu da hem yatırım iştahını azaltmakta hem de mali yapıları zayıflatmaktadır. Firmalarımızın sürdürülebilirliğini koruyacak, mali yapılarının güçlenmesine katkı sağlayacak ve işletmeler arasında adaleti gözeten daha dengeli bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Enflasyon muhasebesinin kaldırılmasına yönelik alınacak bir karar, daha sağlıklı yatırım ortamının tesisine katkı sağlayacak, reel sektörün güçlenmesi ise ülkemizin ekonomik istikrarının temelini oluşturacaktır."
İş dünyası KOBİ ler için deyip açıkladı: Uygulama kaldırılsın 9

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, paranın satın alma gücündeki değişiklikler nedeniyle mali tabloların gerçek durumu yansıtamama sorununu çözmek amacıyla kullanılan bir muhasebe yöntemidir.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor başvuru!Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor başvuru!
186 odalı... Beykoz'da milyon dolarlık otel tinercilerin meskeni oldu!186 odalı... Beykoz'da milyon dolarlık otel tinercilerin meskeni oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon MÜSİAD Şekib Avdagiç ito
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.