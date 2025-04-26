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İş insanı Ali Osman Boyner son yolculuğuna uğurlandı

Boyner Holding ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) kurucularından, Boyner Grubu Onursal Başkanı Ali Osman Boyner'in cenazesi İstanbul'da düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

İş insanı Ali Osman Boyner son yolculuğuna uğurlandı

25 Nisan'da 99 yaşında hayata gözlerini yuman Boyner'in cenazesi Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Ali Osman Boyner'in ailesi, yakınları, iş dünyasından isimler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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Namazın ardından cenaze arabasına konulan Boyner'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

ALTINYILDIZ VE BEYMEN'İN KURUCUSU

Babası da kendisi gibi iş insanı olan Ali Osman Boyner, 1926'da Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Boyner, Sultanahmet Ticaret Lisesinin ardından Yüksek Ticaret Okulundan mezun oldu.

Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile 1952'de 1,5 milyon lira sermayeyle Altınyıldız markasını kuran Osman Boyner, ilk ihracatını 1956'da gerçekleştirdi ve Türk kumaşının dünyaya tanıtılmasında etkin rol oynadı.

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Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini'nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen'in ilk mağazası, 1971'de İstanbul Şişli'de açıldı.

Başlangıçta erkek koleksiyonlarıyla öne çıkan Beymen, ilerleyen yıllarda kadın koleksiyonunu da portföyüne kattı ve 1985'te spor giyime odaklanan Beymen Club koleksiyonunu geliştirdi.

Moda ve sanayi alanlarında uzun yıllar çalışmalarını sürdüren Boyner, aynı zamanda TÜSİAD'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

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Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2010'da Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner'e devreden Osman Boyner, Onursal Başkanlık görevini hayatının sonuna kadar sürdürdü.

Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları ve renkli kişiliğiyle tanınan Osman Boyner, 99 yıllık yaşantısına iş dünyasında büyük başarılar sığdırarak 25 Nisan 2025'te hayata veda etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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